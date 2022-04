Villarreal: "Het imago van kleine ploeg telt nu niet meer tegen Liverpool"

15:59

vooraf, 15 uur 59. "Villarreal speelt heel uitgekookt". De ploeg van Jürgen Klopp is gewaarschuwd, zo gaf de Liverpool-coach zelf ook aan op de persconferentie. "Villarreal is een zeer goede ploeg, die gemaakt is voor de Champions League. De manier waarop ze spelen is echt heel uitgekookt", aldus Klopp. De Duitser stelde dat Villarreal in de vorige twee rondes tegen Juventus en Bayern misschien een klein voordeel had omdat de tegenstander hen had onderschat. "Een fout die wij absoluut niet zullen maken", sprak Klopp, die ook lovende woorden had voor Villarreal-coach Unai Emery. "Ik heb enorm veel respect voor Unai, ook voor de matchen tegen Juve en Bayern. Hij is geobsedeerd door details en heeft zijn team voorbereid op elke mogelijke spelsituatie. Hij is een trainer van wereldklasse en doet het ongelooflijk goed bij Villarreal." .