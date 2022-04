LIVE: Liverpool breekt de ban met 2 goals in 2 minuten, wat kan Villarreal nog?

Alexander-Arnold schudt nog maar eens een heerlijke voorzet uit zijn sloffen. Robertson verlengt de bal in één tijd in doel, maar duidelijk vanuit buitenspel. Het blijft dus 2-0.

Afgekeurde goal. Alexander-Arnold schudt nog maar eens een heerlijke voorzet uit zijn sloffen. Robertson verlengt de bal in één tijd in doel, maar duidelijk vanuit buitenspel. Het blijft dus 2-0. . tweede helft, minuut 65.

tweede helft, minuut 56. Mané maakt er meteen 2-0 van! Het gaat plots bijzonder snel. Villarreal is amper bekomen van de openingstreffer of Liverpool verdubbelt de voorsprong al. Salah brengt Mané met een heerlijke doorsteekpass alleen voor Rulli en de Senegalees laat de kans niet liggen. .

tweede helft, minuut 54. Henderson opent de score! Henderson breekt de ban voor Liverpool, met een flinke portie geluk. Zijn voorzet wijkt af op Estupinan en verdwijnt zo over Rulli in doel. De doelman zit er nog even bij, maar onvoldoende om de 1-0 te voorkomen. .