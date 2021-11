Lukaku is nog niet helemaal fit, De Winter haalt Juve-selectie

16:46

vooraf, 16 uur 46. Tuchel: "Twijfel over Lukaku". Bij Chelsea is het nog niet zeker of Romelu Lukaku de selectie haalt. Hij viel vorige maand uit tegen Malmö met een enkelblessure en speelde sindsdien geen minuut. Coach Thomas Tuchel twijfelt over zijn diepe spits. "Ik ben nog niet zeker of hij morgen kan spelen", zegt de Duitser. "Hij leek okay op de training van gisteren, we wachten de reactie af. Momenteel zit hij samen met de medische staf om te bekijken of er een reactie geweest is en maandagavond trainen we nog een laatste keer." "Misschien kunnen we hem wel selecteren, maar dan zal het enkel zijn om in het slot van de wedstrijd wat minuten te maken. Dat is het maximum, meer zit er voorlopig niet in." .