Chelsea speelt Juventus helemaal zoek, jonge De Winter debuteert

Chelsea - Juventus in een notendop:

Chelsea rijgt de kansen aan elkaar

"We kunnen hem wel selecteren, maar enkel om in het slot van de wedstrijd wat minuten te maken. Dat is het maximum." Thomas Tuchel was duidelijk over de speelkansen van Romelu Lukaku. De Rode Duivel was wel fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Hij wilde maar al te graag zijn eerste minuten maken nadat hij op 2 november geblesseerd uitviel tegen Malmö.

Ook op die andere bank zat er een landgenoot in trainingsplunje. Koni De Winter kreeg van coach Allegri een plek in de wedstrijdselectie van de "Oude Dame".



Juventus was al zeker van de kwalificatie, Chelsea niet. Dat het van moeten was voor de thuisploeg was ook aan het spel te zien. "The Blues" waren dominant en zorgden ook voor het meeste gevaar. Chilwell trapte eens en James testte de reflexen van Szczesny op vrije trap.



Net voor het halfuur was het dan toch raak. Het leer viel na een hoekschop voor de voeten van Chalobah die niet twijfelde: 1-0. Bij Juventus hadden ze wel hands gezien van Rüdiger, maar de VAR zag er geen graten in.

Wat zette Juventus daar dan tegenover? Meteen na die treffer kon Morata doelman Mendy verschalken. Thiago Silva was er als de kippen bij om de 1-1 te verijdelen. Geen gelijkmaker dus, maar wel bijna de 2-0. Aan de overzijde had James een goed schot in huis, de redding van Szczesny was nog mooier.