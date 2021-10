Pikt Lukaku zijn doelpuntje mee tegen Malmö?

vooraf, 20 uur 09. Hij heeft veel matchen gespeeld de laatste tijd, waardoor hij mentaal een beetje moe is. Thomas Tuchel over Lukaku.

20:03

vooraf, 20 uur 03. Lukaku gewoon in de basis. Het kanon van Romelu Lukaku zweeg de laatste weken en zijn coach Thomas Tuchel had het over mentale vermoeidheid van zijn spits. Toch staat de Rode Duivel tegen Malmö gewoon in de basis. Hij krijgt Timo Werner mee in steun. .