LIVE: Triomfeert Lukaku met Chelsea bij terugkeer in Italië?

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in Turijn! Lukaku werd voor de aftrap al stevig uitgefloten door de Juventus-supporters. Snoert hij hen vanavond de mond? . Aftrap De bal rolt in Turijn! Lukaku werd voor de aftrap al stevig uitgefloten door de Juventus-supporters. Snoert hij hen vanavond de mond?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. Zenit pakt eerste punten. Nog in deze groep hebben Zenit Sint-Petersburg en Malmo hun wedstrijd al afgewerkt. Zenit heeft zich herpakt na de uitnederlaag bij Chelsea en won op eigen veld vlot van de Zweedse ploeg met 4-0. . Zenit pakt eerste punten Nog in deze groep hebben Zenit Sint-Petersburg en Malmo hun wedstrijd al afgewerkt. Zenit heeft zich herpakt na de uitnederlaag bij Chelsea en won op eigen veld vlot van de Zweedse ploeg met 4-0.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Lukaku tegen Juventus: 1 goal in 6 duels. Romelu Lukaku en Juventus, dat was zelden een succesvolle combinatie. Lukaku stond voor het eerst tegenover Juventus tijdens een CL-groepsmatch met Manchester United in 2018. Scoren lukte toen niet en dat herhaalde zich tot 4 keer toe in het Inter-shirt. Pas eind vorig seizoen kon Lukaku met een penalty eindelijk een eerste keer scoren tegen de Oude Dame, al ging Inter uiteindelijk wel onderuit. Winnen tegen Juventus, ook daar slaagde Lukaku nog maar één keer in. Begin vorig jaar hield Inter de punten thuis in de competitiewedstrijd tegen Juventus. . Lukaku tegen Juventus: 1 goal in 6 duels Romelu Lukaku en Juventus, dat was zelden een succesvolle combinatie. Lukaku stond voor het eerst tegenover Juventus tijdens een CL-groepsmatch met Manchester United in 2018. Scoren lukte toen niet en dat herhaalde zich tot 4 keer toe in het Inter-shirt.



20:40 vooraf, 20 uur 40. Doet Juve beter dan vorig seizoen? Juventus kende niet alleen in eigen land een matig seizoen, ook Europees kon de Oude Dame de verwachtingen niet inlossen. Het avontuur in de Champions League eindigde al in de 1/8e finales, waarin het uitgeschakeld werd door Porto. De Portugese kampioen werd een ronde later op zijn beurt uit het kampioenenbal gekegeld door Chelsea, dat nadien doorstoomde naar zijn tweede eindzege in de Champions League. . Doet Juve beter dan vorig seizoen? Juventus kende niet alleen in eigen land een matig seizoen, ook Europees kon de Oude Dame de verwachtingen niet inlossen. Het avontuur in de Champions League eindigde al in de 1/8e finales, waarin het uitgeschakeld werd door Porto.



20:28 vooraf, 20 uur 28. Chelsea is dit seizoen een pak beter uit de startblokken geschoten dan Juventus. Na 6 speeldagen is het met 13 punten derde in de Premier League, op amper 1 punt van leider Liverpool. Pas afgelopen zaterdag leed het zijn eerste nederlaag in de topper tegen Manchester City. . Chelsea is dit seizoen een pak beter uit de startblokken geschoten dan Juventus. Na 6 speeldagen is het met 13 punten derde in de Premier League, op amper 1 punt van leider Liverpool. Pas afgelopen zaterdag leed het zijn eerste nederlaag in de topper tegen Manchester City.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Juventus is aureool van onaantastbaarheid kwijt. Juventus heeft al betere tijden gekend. Na 9 opeenvolgende landstitels moest het vorig seizoen vrede nemen met de 4e plaats in de Serie A en ook dit seizoen loopt het niet bepaald van een leien dakje. Na 6 speeldagen is Juventus pas 10e met amper 8 punten, dat zijn er ruim 10 minder dan koploper Napoli. . Juventus is aureool van onaantastbaarheid kwijt Juventus heeft al betere tijden gekend. Na 9 opeenvolgende landstitels moest het vorig seizoen vrede nemen met de 4e plaats in de Serie A en ook dit seizoen loopt het niet bepaald van een leien dakje. Na 6 speeldagen is Juventus pas 10e met amper 8 punten, dat zijn er ruim 10 minder dan koploper Napoli.

20:18 Een bijzondere wedstrijd voor Chelsea-speler Jorginho. vooraf, 20 uur 18. Een bijzondere wedstrijd voor Chelsea-speler Jorginho.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Juve zonder Morata en Dybala. Juventus kan vanavond niet rekenen op spitsen Morata en Dybala, beiden raakten geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria. Kean leek daardoor zeker van een basisplaats, maar begint net als Kulusevski op de bank. Het aanvallend gevaar zal bij Juve van Bernardeschi, Chiesa en Cuadrado moeten komen. . Juve zonder Morata en Dybala Juventus kan vanavond niet rekenen op spitsen Morata en Dybala, beiden raakten geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Sampdoria. Kean leek daardoor zeker van een basisplaats, maar begint net als Kulusevski op de bank. Het aanvallend gevaar zal bij Juve van Bernardeschi, Chiesa en Cuadrado moeten komen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Geen nieuw duel Lukaku-Chiellini. Kanté ontbreekt door een coronabesmetting, voorts geen verrassingen in de basis bij Chelsea, waar Havertz en Ziyech wellicht een vrije rol krijgen in de rug van Lukaku. De Rode Duivel wacht na de kwartfinale tegen Italië op het voorbije EK verrassend genoeg geen nieuw duel met Chiellini. Juve-coach Allegri kiest achteraan voor De Ligt als partner voor Bonucci. Chiellini begint op de bank. . Geen nieuw duel Lukaku-Chiellini Kanté ontbreekt door een coronabesmetting, voorts geen verrassingen in de basis bij Chelsea, waar Havertz en Ziyech wellicht een vrije rol krijgen in de rug van Lukaku. De Rode Duivel wacht na de kwartfinale tegen Italië op het voorbije EK verrassend genoeg geen nieuw duel met Chiellini. Juve-coach Allegri kiest achteraan voor De Ligt als partner voor Bonucci. Chiellini begint op de bank.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Triomfeert Lukaku bij terugkeer in Italië? Romelu Lukaku moet vanavond nog eens aan de bak op Italiaanse bodem. Chelsea gaat voor zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League op bezoek bij Juventus. Beide ploegen wonnen op de eerste speeldag. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Triomfeert Lukaku bij terugkeer in Italië? Romelu Lukaku moet vanavond nog eens aan de bak op Italiaanse bodem. Chelsea gaat voor zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League op bezoek bij Juventus. Beide ploegen wonnen op de eerste speeldag. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi Opstelling Juventus Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, Mateo Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Kai Havertz Opstelling Chelsea Edouard Mendy, Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, Mateo Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Kai Havertz