Belgen van Wolfsburg Europees uitgebekerd, Rijsel en Salzburg stoten wel door

Yilmaz zet Rijsel snel in een zetel

In een kansarme eerste helft zette de thuisploeg daar maar weinig tegenover. Waldschmidt schudde wel een ferme pegel uit zijn kuit, zijn schot vloog net naast. Het was allemaal povertjes wat beide ploegen op de grasmat legde.

De opdracht van Wolfsburg om door te stoten was simpel: winnen. Om dat kunstje te klaren koos coach Florian Kohfeldt met Vranckx, Bornauw en Casteels voor 3 landgenoten in de basis. Zij zagen hoe de pijlsnelle Ikoné al snel iedereen ter plekke liet om dan Yilmaz de 0-1 voor te schotelen. De avond begon dan ook rampzalig voor de Duitsers.

David geeft Wolfsburg de doodsteek

De 2e helft bracht, met invaller Dodi Lukebakio, niet meteen beterschap voor Wolfsburg. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan, gaf Jonathan David de Europese doodsteek aan de Duitsers. Hij trapte de 0-2 via de paal in doel. Rijsel nam daar geen vrede mee. 6 minuten later gaf invaller Angel Gomes Koen Casteels opnieuw het nakijken: 0-3.



Je had nooit het gevoel dat Wolfsburg iets terug kon doen. Tot in de 89e minuut. De ingevallen Steffen krulde het leer wel fraai in doel. Meer dan een doekje voor het bloeden was dat echter niet voor Wolfsburg.



Rijsel en Salzburg (dat met 1-0 won van Sevilla) stoten door in de Champions League. Sevilla zet straks zijn Europese tocht door in de Europa League. Voor Wolfsburg zit het verhaal erop. Salzburg is overigens de eerste Oostenrijkse club die zich weet te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.