Nmecha kroont zich tot matchwinnaar in 1e CL-zege van Wolfsburg

In zijn eerste 3 matchen sprokkelde Wolfsburg in groep G slechts 2 punten. Een zege tegen het ongeslagen Salzburg was broodnodig om het Europese vlammetje brandende te houden.

Met doelwachter Koen Casteels en middenvelder Aster Vranckx had Wolfsburg vanavond opnieuw een Belgisch tintje. Zij zagen hoe Ridle Baku hun team na 3 minuten al een droomstart bezorgde.

Salzburg kwam op het halfuur langszij door een vrije trap van Wöber. In de 2e helft eiste Lukas Nmecha de hoofdrol op. De spits die vorig seizoen nog bij Anderlecht te bewonderen was, joeg het leer na een knappe borstcontrole in het dak van het doel.

Kort na de winning goal kwam met Dodi Lukebakio nog een 3e Wolfsburg-Belg het veld opdraven.

Dankzij deze eerste zege mengt Wolfsburg zich weer volop in de strijd om een ticket voor de volgende ronde.