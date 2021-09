Sevilla en Salzburg verdelen de buit na strafschoppenfestival

Na een klein kwartier kreeg Salzburg een eerste kans om op voorsprong te komen na een fout op Karim Adeyemi, maar de jonge Duitser mikte de bal naast.



Na weer een overtreding op Adeyemi ging de bal even later opnieuw op de stip. De aanvaller liet de kans dit keer aan Sucic, die Sevilla-keeper Bono te grazen nam vanaf 11 meter.



Adeyemi bleek een gesel voor de thuisdefensie, want zo'n kleine 10 minuten voor de rust werd hij voor de 3e keer foutief afgestopt in de zestien. Bij de 3e pingel voor de bezoekers had Bono wel het laatste woord.



Nog voor de rust kreeg ook de thuisploeg nog een strafschop. Rakitic faalde niet en hing de bordjes weer gelijk.



Al vroeg in de 2e helft liep En-Nesyri tegen zijn tweede gele kaart aan, maar daar konden de bezoekers niet meer van profiteren.