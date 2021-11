LIVE: Manchester United neemt geen risico's bij Villarreal

53' tweede helft, minuut 53. De aanvangsfase van de tweede helft belooft weinig beterschap. United straalt onmacht uit aan de bal. Het focust op de nul, maar weet vooral zelf niet hoe het een kans moet versieren. . De aanvangsfase van de tweede helft belooft weinig beterschap. United straalt onmacht uit aan de bal. Het focust op de nul, maar weet vooral zelf niet hoe het een kans moet versieren.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Einde van een zeer flauwe eerste helft. Manchester United bewaakt zijn fort, Villarreal straft de foutjes niet af. We hebben vooral veel voorzichtigheid, afval, slordigheden en misverstanden gezien. . Rust Einde van een zeer flauwe eerste helft. Manchester United bewaakt zijn fort, Villarreal straft de foutjes niet af. We hebben vooral veel voorzichtigheid, afval, slordigheden en misverstanden gezien.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

41' Gele kaart voor Donny van de Beek van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 41 Donny van de Beek Manchester United

35' eerste helft, minuut 35. Nog 10 minuten en Ronaldo probeert zijn stempel te drukken. Een vrijschop blijft plakken in de muur, een volgende aanval oogt wel veelbelovend. De Portugees moet afleggen, maar loopt zich dan te pletter. . Nog 10 minuten en Ronaldo probeert zijn stempel te drukken. Een vrijschop blijft plakken in de muur, een volgende aanval oogt wel veelbelovend. De Portugees moet afleggen, maar loopt zich dan te pletter.

33' Gele kaart voor Yéremi Pino van Villarreal CF tijdens eerste helft, minuut 33 Yéremi Pino Villarreal CF

30' eerste helft, minuut 30. United heeft amper 36 procent van het balbezit. Na net geen halfuur laat het zowaar eens een voorzet optekenen. Het is weinig hartverwarmend. . United heeft amper 36 procent van het balbezit. Na net geen halfuur laat het zowaar eens een voorzet optekenen. Het is weinig hartverwarmend.

23' eerste helft, minuut 23. We zijn bijna halfweg de eerste helft. Manchester United is wat gegroeid, maar deze match wordt gekenmerkt door voorzichtigheid en een gebrek aan aanvalslust. . We zijn bijna halfweg de eerste helft. Manchester United is wat gegroeid, maar deze match wordt gekenmerkt door voorzichtigheid en een gebrek aan aanvalslust.

10' eerste helft, minuut 10. Manchester United kiest voor een blok om Villarreal op te vangen en komt stilaan onder druk. De Gea heeft zijn shirt al moeten bevuilen. . Manchester United kiest voor een blok om Villarreal op te vangen en komt stilaan onder druk. De Gea heeft zijn shirt al moeten bevuilen.

8' eerste helft, minuut 8.

1' eerste helft, minuut 1. Een minuut of 8 later dan gepland rolt de bal in Spanje. Manchester United voetbalt in het blauw bij de gele thuisploeg. . Een minuut of 8 later dan gepland rolt de bal in Spanje. Manchester United voetbalt in het blauw bij de gele thuisploeg.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:49 vooraf, 18 uur 49. Communicatieproblemen. De aftrap laat nog even op zich wachten. De scheidsrechter, Felix Brych, en zijn assistenten kunnen niet communiceren. . Communicatieproblemen De aftrap laat nog even op zich wachten. De scheidsrechter, Felix Brych, en zijn assistenten kunnen niet communiceren.

17:40 Bij Villarreal herkennen we Arnaut Danjuma Groeneveld, ex-speler van Club Brugge. vooraf, 17 uur 40. Bij Villarreal herkennen we Arnaut Danjuma Groeneveld, ex-speler van Club Brugge.

17:36 vooraf, 17 uur 36. De hand van de nieuwe chef. Michael Carrick wil zich in zijn eerste match als interim-trainer meteen doen opmerken. De meest opmerkelijke vaststelling is de basisplaats voor Donny van de Beek, die onder Solskjaer nauwelijks aan spelen toekwam. Ook Jadon Sancho en Alex Telles kwamen onder de Noor weinig in het stuk voor en krijgen nu wel het vertrouwen. Het gevolg is dat Bruno Fernandes een plaatsje krijgt op de bank. Met een zege is Manchester United geplaatst voor de volgende ronde, maar met een nederlaag zou het wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden. . De hand van de nieuwe chef Michael Carrick wil zich in zijn eerste match als interim-trainer meteen doen opmerken. De meest opmerkelijke vaststelling is de basisplaats voor Donny van de Beek, die onder Solskjaer nauwelijks aan spelen toekwam.

Ook Jadon Sancho en Alex Telles kwamen onder de Noor weinig in het stuk voor en krijgen nu wel het vertrouwen. Het gevolg is dat Bruno Fernandes een plaatsje krijgt op de bank.



Met een zege is Manchester United geplaatst voor de volgende ronde, maar met een nederlaag zou het wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden.

17:35 vooraf, 17 uur 35.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Groep G. Manchester United en Villarreal voeren groep G aan en kijken elkaar vanavond in de ogen. Ze tellen allebei 7 punten, maar Atalanta (5) ligt op de loer en ook Young Boys (3) heeft nog kaarten in handen. United probeert de zoveelste dreun in de competitie en het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer door te spoelen op Spaanse bodem. Slaag het in zijn opzet en zit het in Europa al wat meer in een zetel? . Groep G Manchester United en Villarreal voeren groep G aan en kijken elkaar vanavond in de ogen. Ze tellen allebei 7 punten, maar Atalanta (5) ligt op de loer en ook Young Boys (3) heeft nog kaarten in handen.



United probeert de zoveelste dreun in de competitie en het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer door te spoelen op Spaanse bodem. Slaag het in zijn opzet en zit het in Europa al wat meer in een zetel?

17:17 - Vooraf Vooraf, 17 uur 17

Opstelling Villarreal CF. Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Manu Trigueros, Étienne Capoue, Daniel Parejo, Moi Gómez, Yéremi Pino, Arnaut Danjuma Groeneveld Opstelling Villarreal CF Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Manu Trigueros, Étienne Capoue, Daniel Parejo, Moi Gómez, Yéremi Pino, Arnaut Danjuma Groeneveld

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles, Jadon Sancho, Scott McTominay, Donny van de Beek, Fred, Anthony Martial, Cristiano Ronaldo Opstelling Manchester United David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles, Jadon Sancho, Scott McTominay, Donny van de Beek, Fred, Anthony Martial, Cristiano Ronaldo