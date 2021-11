Carrick drukt meteen stempel: Van de Beek, Sancho en Telles in de basis

Ook Jadon Sancho en Alex Telles kwamen onder de Noor weinig in het stuk voor en krijgen nu wel het vertrouwen. Het gevolg is dat Bruno Fernandes een plaatsje krijgt op de bank.

vooraf, 17 uur 36. De hand van de nieuwe chef. Michael Carrick wil zich in zijn eerste match als interim-trainer meteen doen opmerken. De meest opmerkelijke vaststelling is de basisplaats voor Donny van de Beek, die onder Solskjaer nauwelijks aan spelen toekwam. Ook Jadon Sancho en Alex Telles kwamen onder de Noor weinig in het stuk voor en krijgen nu wel het vertrouwen. Het gevolg is dat Bruno Fernandes een plaatsje krijgt op de bank. Met een zege is Manchester United geplaatst voor de volgende ronde, maar met een nederlaag zou het wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden. .

vooraf, 17 uur 17. Groep G. Manchester United en Villarreal voeren groep G aan en kijken elkaar vanavond in de ogen. Ze tellen allebei 7 punten, maar Atalanta (5) ligt op de loer en ook Young Boys (3) heeft nog kaarten in handen. United probeert de zoveelste dreun in de competitie en het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer door te spoelen op Spaanse bodem. Slaag het in zijn opzet en zit het in Europa al wat meer in een zetel? .