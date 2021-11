Ronaldo redt weer het hachje van Manchester United in de extra tijd

Atalanta - Manchester United in een notendop:

Moedig Atalanta zet Man U met rug tegen de muur

Man United-coach Solskjaer kon in de competitie zijn vel redden tegen Tottenham en wilde dan ook zijn nieuwe spelsysteem (3-5-2) uittesten in de Champions League tegen Atalanta.

De bezoekers begonnen gretig aan de partij. Rashford, die in vergelijking met afgelopen weekend de plaats innam van Cavani, bezorgde de defensie van Atalanta kopzorgen met zijn versnellingen. De grootste kans in de beginfase was voor McTominay, de Schot zag hoe zijn poging tegen de paal hobbelde.

Atalanta kwam snel beter in de wedstrijd. Zapata maakte het Varane en co bijzonder lastig en bood na 12 minuten Ilicic het openingsdoelpunt aan. Het schot van de Sloveen ging onder De Gea door in doel. De Spanjaard had zeker meer kunnen doen.

De thuisploeg had nadien het beste van het spel, maar grote kansen leverde dat niet meer op. Solskjaer moest zijn 3-5-2-systeem al voor de rust weer omgooien. Varane ging geblesseerd zitten en werd vervangen door Greenwood.

De jonge Greenwood zorgde wel voor meer schwung in het aanvalsspel van de bezoekers en net voor rust stond het terug gelijk. Greenwood zocht Fernandes in het strafschopgebied die met een heerlijke hak zijn landgenoot Ronaldo de gelijkmaker aanbood.