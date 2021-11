Man United gaat met Rashford en Ronaldo op zoek naar punten in Bergamo

20:54 vooraf, 20 uur 54. De spelers komen het veld op. Nog een 5-tal minuutjes tot de aftrap in Bergamo. . De spelers komen het veld op. Nog een 5-tal minuutjes tot de aftrap in Bergamo.

20:47 Man U speelt graag in Italië. Na het vertrek van de mythische Sir Alex Ferguson miste Manchester United enkele Europese campagnes, maar de Engelsen trokken wel nog enkele keren naar Italië. Vorig seizoen werd AC Milan in de 1/8e finales van de Europa League tweemaal geklopt, in de halve finales kwamen The Red Devils ook nog AS Roma tegen. De Romeinen werden met 6-2-in de pan gehakt. In de recente geschiedenis trok Man U ook nog eens naar Turijn in de Champions League, ook toen werd er met 1-2 gewonnen. . vooraf, 20 uur 47. Man U speelt graag in Italië Na het vertrek van de mythische Sir Alex Ferguson miste Manchester United enkele Europese campagnes, maar de Engelsen trokken wel nog enkele keren naar Italië. Vorig seizoen werd AC Milan in de 1/8e finales van de Europa League tweemaal geklopt, in de halve finales kwamen The Red Devils ook nog AS Roma tegen. De Romeinen werden met 6-2-in de pan gehakt. In de recente geschiedenis trok Man U ook nog eens naar Turijn in de Champions League, ook toen werd er met 1-2 gewonnen.

20:39 De opwarming is aan de gang. vooraf, 20 uur 39. De opwarming is aan de gang

20:31 vooraf, 20 uur 31. Rustig seizoen voor Atalanta . Ondanks de vele blessures en de relatief beperkte middelen is Atalanta opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen. De club uit Bergamo kampeert netjes op de 5e plaats in de Serie A en heeft ook nog steeds kwalificatie voor de knock-outfase in de Champions League in het vizier. De laatste keer dat het team van Gasperini verloor is ook alweer geleden van die verplaatsing naar Old Trafford, nadien volgden gelijke spelen tegen Udinese en Lazio en een overwinning op het veld van Sampdoria. . Rustig seizoen voor Atalanta Ondanks de vele blessures en de relatief beperkte middelen is Atalanta opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen. De club uit Bergamo kampeert netjes op de 5e plaats in de Serie A en heeft ook nog steeds kwalificatie voor de knock-outfase in de Champions League in het vizier. De laatste keer dat het team van Gasperini verloor is ook alweer geleden van die verplaatsing naar Old Trafford, nadien volgden gelijke spelen tegen Udinese en Lazio en een overwinning op het veld van Sampdoria.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Donkere oktobermaand . Het zag er vorige week bijzonder somber uit voor Ole Gunnar Solskjaer. De coach van Man United moest na een 1 op 12 zonder fouten punten gaan pakken in Londen tegen Tottenham. De Noor gooide zijn spelsysteem om en met resultaat. Vanavond zal alvast voor een stukje duidelijk maken of die 0-3-zege bij Tottenham een korte opflakkering was of het begin van een betere periode. Met de derby tegen Man City en een verplaatsing naar Villarreal voor de boeg, kan Man U hier geen misstappen maken. . Donkere oktobermaand Het zag er vorige week bijzonder somber uit voor Ole Gunnar Solskjaer. De coach van Man United moest na een 1 op 12 zonder fouten punten gaan pakken in Londen tegen Tottenham. De Noor gooide zijn spelsysteem om en met resultaat. Vanavond zal alvast voor een stukje duidelijk maken of die 0-3-zege bij Tottenham een korte opflakkering was of het begin van een betere periode. Met de derby tegen Man City en een verplaatsing naar Villarreal voor de boeg, kan Man U hier geen misstappen maken.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Comeback op Old Trafford. Eind oktober stond de heenmatch tussen Man United en Atalanta op het programma en we tekenen nu al met beide handen voor evenveel spektakel als toen. Nog voor het half uur had Atalanta toen een dubbele voorsprong beet, na de pauze trokken Rashford, Maguire en uiteraard Ronaldo de penibele situatie nog recht. Dankzij deze zege heeft Man U nu een voorsprong van 2 punten op Villarreal en Atalanta in groep F, maar een nederlaag in Bergamo kunnen de Mancunians zich echt niet permitteren. . Comeback op Old Trafford Eind oktober stond de heenmatch tussen Man United en Atalanta op het programma en we tekenen nu al met beide handen voor evenveel spektakel als toen. Nog voor het half uur had Atalanta toen een dubbele voorsprong beet, na de pauze trokken Rashford, Maguire en uiteraard Ronaldo de penibele situatie nog recht. Dankzij deze zege heeft Man U nu een voorsprong van 2 punten op Villarreal en Atalanta in groep F, maar een nederlaag in Bergamo kunnen de Mancunians zich echt niet permitteren.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Defensieve zorgen voor Gasperini. Net als afgelopen weekend tegen Lazio Roma in de competitie moet Atalanta-coach Gasperini ook vanavond weer schuiven achterin. De Roon wordt in de achterhoede gekoppeld aan Demiral en Palomino. Hateboer, Toloi, Gosens en Djimsiti (wel terug op de bank) zijn nog steeds onbeschikbaar. Voorin is het vooral aan balgoochelaar Ilicic en de oersterke Zapata om de defensie van Man United in de problemen te brengen. . Defensieve zorgen voor Gasperini Net als afgelopen weekend tegen Lazio Roma in de competitie moet Atalanta-coach Gasperini ook vanavond weer schuiven achterin. De Roon wordt in de achterhoede gekoppeld aan Demiral en Palomino. Hateboer, Toloi, Gosens en Djimsiti (wel terug op de bank) zijn nog steeds onbeschikbaar. Voorin is het vooral aan balgoochelaar Ilicic en de oersterke Zapata om de defensie van Man United in de problemen te brengen.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Rashford en Ronaldo. Net als afgelopen weekend tegen Tottenham kiest Man United-coach Solskjaer voor een 3-5-2-systeem. De beweeglijke en energieke Rashford krijgt dit keer wel de voorkeur op Cavani. Verder krijgt ook Pogba opnieuw zijn vaste plek op het middenveld, hij keek afgelopen weekend nog geschorst toe. . Rashford en Ronaldo Net als afgelopen weekend tegen Tottenham kiest Man United-coach Solskjaer voor een 3-5-2-systeem. De beweeglijke en energieke Rashford krijgt dit keer wel de voorkeur op Cavani. Verder krijgt ook Pogba opnieuw zijn vaste plek op het middenveld, hij keek afgelopen weekend nog geschorst toe.

20:06 - Vooraf Vooraf, 20 uur 06

Opstelling Atalanta. Juan Musso, Marten de Roon, Merih Demiral, Jose Luis Palomino, Davide Zappacosta, Teun Koopmeiners, Remo Freuler, Joakim Mæhle, Josip Ilicic, Duvan Zapata, Mario Pasalic Opstelling Atalanta Juan Musso, Marten de Roon, Merih Demiral, Jose Luis Palomino, Davide Zappacosta, Teun Koopmeiners, Remo Freuler, Joakim Mæhle, Josip Ilicic, Duvan Zapata, Mario Pasalic

Opstelling Manchester United. David De Gea, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba, Luke Shaw, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo Opstelling Manchester United David De Gea, Victor Lindelöf, Raphaël Varane, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba, Luke Shaw, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo