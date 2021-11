LIVE: Beresterke Zapata trapt Atalanta weer op voorsprong tegen Man United

Fase per fase

Fase per fase

71' tweede helft, minuut 71. Virtueel 3e. Momenteel zakt Manchester United terug naar de derde plaats in groep F. Villarreal staat op voorsprong tegen Young Boys Bern en gaat op dit moment net als Atalanta Manchester United voorbij in de stand. . Virtueel 3e Momenteel zakt Manchester United terug naar de derde plaats in groep F. Villarreal staat op voorsprong tegen Young Boys Bern en gaat op dit moment net als Atalanta Manchester United voorbij in de stand.

71' tweede helft, minuut 71. De tank van Zapata is al een tijdje leeg, maar ook Ilicic is al even uit de partij verdwenen. Gasperini kiest ervoor om de Sloveen naar de kant te halen, Muriel komt erbij. . De tank van Zapata is al een tijdje leeg, maar ook Ilicic is al even uit de partij verdwenen. Gasperini kiest ervoor om de Sloveen naar de kant te halen, Muriel komt erbij.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Atalanta, Luís Muriel erin, Josip Ilicic eruit wissel Josip Ilicic Luís Muriel

70' tweede helft, minuut 70.

69' tweede helft, minuut 69. Wissels bij Man U. Cavani en Matic lossen een bleke Pogba en Rashford af. Kunnen de ervaren invallers het tij nog keren? . Wissels bij Man U Cavani en Matic lossen een bleke Pogba en Rashford af. Kunnen de ervaren invallers het tij nog keren?

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Manchester United, Edinson Cavani erin, Marcus Rashford eruit wissel Marcus Rashford Edinson Cavani

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Manchester United, Nemanja Matic erin, Paul Pogba eruit wissel Paul Pogba Nemanja Matic

68' tweede helft, minuut 68. De bezoekers nog een keer. Wan-Bissaka stuurt Fernandes de diepte in, zijn poging is te zwak om Musso te verrassen. . De bezoekers nog een keer. Wan-Bissaka stuurt Fernandes de diepte in, zijn poging is te zwak om Musso te verrassen.

67' tweede helft, minuut 67.

64' tweede helft, minuut 64. De tank van Duvan Zapata is leeg, de Colombiaan heeft bergen werk verzet. Langenoot Luis Muriel staat klaar om hem af te lossen. . De tank van Duvan Zapata is leeg, de Colombiaan heeft bergen werk verzet. Langenoot Luis Muriel staat klaar om hem af te lossen.

62' tweede helft, minuut 62. Maguire op flanellen benen . Maguire gaat stevig de fout in en geeft de bal zomaar mee met Ilicic, hij kan Zapata uiteindelijk niet bereiken. De Atalanta-fans genieten met volle teugen van deze partij. . Maguire op flanellen benen Maguire gaat stevig de fout in en geeft de bal zomaar mee met Ilicic, hij kan Zapata uiteindelijk niet bereiken. De Atalanta-fans genieten met volle teugen van deze partij.

60' tweede helft, minuut 60.

58' tweede helft, minuut 58. Toch doelpunt! Atalanta staat opnieuw op voorsprong! In de eerste helft was Zapata aangever, nu scoort hij zelf. Man United moet weer vol aan de bak. . Toch doelpunt! Atalanta staat opnieuw op voorsprong! In de eerste helft was Zapata aangever, nu scoort hij zelf. Man United moet weer vol aan de bak.

57' Zapata scoort, maar buitenspel. En opnieuw is Zapata aan de aandacht van de Man United-defensie ontsnapt. De centrumspits houdt Maguire af en maakt er koelbloedig 2-1 van. De assistent steekt wel zijn vlag in de lucht, maar de VAR moet dit even herbekijken. . tweede helft, minuut 57. Zapata scoort, maar buitenspel En opnieuw is Zapata aan de aandacht van de Man United-defensie ontsnapt. De centrumspits houdt Maguire af en maakt er koelbloedig 2-1 van. De assistent steekt wel zijn vlag in de lucht, maar de VAR moet dit even herbekijken.

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Duvan Zapata van Atalanta. 2, 1. goal Atalanta Manchester United 74' 2 1

54' tweede helft, minuut 54. Greenwood, topfavoriet om tot Golden Boy verkozen te worden, heeft schwung gebracht in het elftal van Solskjaer. Fernandes wordt opnieuw wat meer betrokken en ook Ronaldo voelt zich weer wat lekkerder in zijn sas, enkel Rashford is al een hele poos afwezig. . Greenwood, topfavoriet om tot Golden Boy verkozen te worden, heeft schwung gebracht in het elftal van Solskjaer. Fernandes wordt opnieuw wat meer betrokken en ook Ronaldo voelt zich weer wat lekkerder in zijn sas, enkel Rashford is al een hele poos afwezig.

51' Gele kaart voor Scott McTominay van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 51 Scott McTominay Manchester United

51' tweede helft, minuut 51. McTominay op de bon. McTominay verkoopt Maehle een tik in het aangezicht na een fel duel. Het is de eerste gele kaart die ref Vincic moet uitdelen in deze wedstrijd. . McTominay op de bon McTominay verkoopt Maehle een tik in het aangezicht na een fel duel. Het is de eerste gele kaart die ref Vincic moet uitdelen in deze wedstrijd.

50' tweede helft, minuut 50. Man United reageert meteen. Eerst ziet Fernandes zijn schot net afgeblokt worden, enkele momenten later trapt Greenwood vanuit buitenspel loeihard op de paal. . Man United reageert meteen. Eerst ziet Fernandes zijn schot net afgeblokt worden, enkele momenten later trapt Greenwood vanuit buitenspel loeihard op de paal.