Young Boys Bern straft angsthaas Manchester United in slotseconden af

13 minuten, meer had Cristiano Ronaldo niet nodig om de kassa ook in Europa te laten rinkelen.

In zijn 177e match in de Champions League, een evenaring van recordhouder Iker Casillas, eiste de Portugees de aandacht op met het eerste doelpunt in deze jaargang.

Maar de felicitaties mochten vooral richting Bruno Fernandes gestuurd worden. Zijn assist met buitenkantje rechts was namelijk weergaloos.

United zat dus snel op rozen, al overtuigde het amper. Young Boys Bern was even van slag na de koude douche, maar veerde recht toen Aaron Wan-Bisska na 35 minuten donkerrood kreeg voor een wilde tackle.

Die eerste opflakkering had de 1-1 kunnen opleveren, maar pas na 20 minuten in de tweede helft volgde de verdiende beloning dankzij Ngamaleu.

United koos met z’n tienen eieren voor zijn geld en betonneerde de match dicht. Een hoofdschuddende Ronaldo zag na een ondankbare avond vanaf de bank hoe de wisselpolitiek van zijn coach in het gezicht ontplofte.



Bij invaller Lingard was er even kortsluiting: zijn terugspeelbal in de 95e minuut lanceerde Siebatcheu, die het stadion in vuur en vlam zette.