Veroordeelt Bayern bibberend Barça voor het eerst tot de KO-fase van de Europa League?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Strompelend Barcelona. De terugkeer van Xavi als hoofdcoach zorgde voor een golf van enthousiasme in de Catalaanse hoofdstad, maar een nederlaag later tegen Real Betis is al dat optimisme toch al een beetje gaan liggen. Barcelona kijkt in La Liga al op een achterstand van liefst 16 punten aan tegen eeuwige rivaal Real Madrid. Een zege in de Allianz Arena zou dan ook een bijzonder straffe stunt zijn.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Onaantastbaar Bayern. Bayern laat zich dit seizoen niet van de wijs brengen. Vervelende uitschuivers tegen Gladbach (5-0 in de beker) en tegen Augsburg zorgden allesbehalve voor een dipje. Bayern zal de DFB-Pokal dit seizoen niet op zak steken, maar in andere competities staat de Duitse kampioen er goed voor. In de Bundesliga staat Bayern netjes aan de leiding met 4 punten voorsprong aan de leiding. In de Champions League is de Rekordmeister al heel lang zeker van groepswinst, tegen Barça kan het zelfs 18 op 18 pakken in de poule.

20:20 CL-voetbal na Nieuwjaar sinds 2004. Dat een 3e plaats in de poulefase een blamage zou zijn voor Barcelona spreekt voor zich. De Spaanse grootmacht is sinds 2004 steevast een vaste waarde in de knock-outfase van de Champions League. In 2004 overwinterde Barcelona wel, maar toen deed het dat in de UEFA Cup. De laatste keer dat de Blaugrana Europees helemaal niet overwinterde was in het seizoen 2000/01, zo'n rampscenario komt er vanavond sowieso niet aan. vooraf, 20 uur 20.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Kan Lewandowski Haller evenaren? Ajax-aanvaller Sébastien Haller (10 goals) is momenteel de topschutter van de groepsfase in de Champions League, maar Robert Lewandowski (9 goals) kan hem die prestatie nog afsnoepen. De Pool scoorde dit seizoen al in elke CL-confrontatie en maakte er in september zelfs 2 in Camp Nou. Voor het overige weinig rotatie bij Bayern-coach Nagelsmann. Enkel Süle en Musiala zijn andere namen in vergelijking met afgelopen weekend tegen Dortmund.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Terug naar 3 verdedigers? In vergelijking met de verloren thuiswedstrijd van afgelopen weekend kiest Barça-coach Xavi voor meer ervaring centraal achterin. Zo nestelt de Gerard Piqué zich tussen Lenglet en Araujo. Vermoedelijk begint Barça dus met 3 centrale verdedigers aan de partij. Verder start ook Frenkie de Jong opnieuw en komt zorgenkind Ousmane Dembélé in de ploeg. De getalenteerde Fransman is verlost van heel wat blessureleed en begint vermoedelijk naast Memphis voorin.

20:00 vooraf, 20 uur . Champions League Kegelen Benfica en Vertonghen Barcelona uit de Champions League?

19:59 vooraf, 19 uur 59. Gluren naar Lissabon. Barcelona speelde in zijn bestaan nog nooit een minuut in de Europa League, sinds die als opvolger van de UEFA Cup in 2009 werd opgericht. Dat willen de Catalanen ongetwijfeld zo houden, maar dan winnen ze best wel in de Allianz Arena. Zo een zege zal allesbehalve evident dus branden Xavi en co. ongetwijfeld ook een kaars voor Dinamo Kiev. Als de Oekraïeners iets rapen op het veld van Benfica, dan stoot Barcelona ook altijd door naar de knock-outfase van de CL.

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Corentin Tolisso, Thomas Müller, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Leroy Sané

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Pablo Gavi, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Sergiño Dest, Memphis Depay, Ousmane Dembélé