LIVE: Benfica dankt Bayern en freewheelt richting plek 2 in groep E

De slotwedstrijden in Groep E hebben nog heel wat in petto vanavond. Als Benfica ook na Nieuwjaar nog op het kampioenenbal actief wil zijn, moet het straks winnen van Dinamo Kiev en hopen dat groepswinnaar Bayern zijn plicht vervult tegen Barcelona. Veroordelen Vertonghen en co de Blaugrana tot de Europa League? Volg de wedstrijd live vanaf 21 uur.