Kegelen Benfica en Vertonghen Barcelona uit de Champions League?

20:30

vooraf, 20 uur 30. Kiev oude bekende van Club Brugge. Dinamo Kiev is geen onbekende ploeg voor ons land. Vorig jaar schakelden de Oekraïners namelijk nog Club Brugge uit in de 1/16e finales van de Europa League. Na een 1-1-gelijkspel in Oekraïne won Kiev in Brugge met een laat doelpunt van Buyalskyy. Ook vanavond is de 28-jarige middenvelder van de partij. Andere namen die bekend in de oren zouden kunnen klinken, zijn die van Buschan, Mikolenko, Shaparenko en Verbic. .