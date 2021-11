LIVE: Ter Stegen houdt Jaremtsjoek van de 0-1, Demir treft de lat

Demir bewijst voorlopig het gelijk van Xavi. Hij is voor de tweede keer bijzonder dicht bij de 1-0. Dit keer staat niet Vlachodimos, maar de lat in de weg op zijn heerlijke plaatsbal.

Demir op de lat! Demir bewijst voorlopig het gelijk van Xavi. Hij is voor de tweede keer bijzonder dicht bij de 1-0. Dit keer staat niet Vlachodimos, maar de lat in de weg op zijn heerlijke plaatsbal. . eerste helft, minuut 43.

eerste helft, minuut 36. Afgekeurde goal. Een nieuwe hoekschop levert wél een goal op voor Benfica, maar die wordt meteen afgekeurd. De bal is immers achter de achterlijn geweest. Jammer voor Otamendi, want zijn vluchtschot was om duimen en vingers bij af te likken. .

33'

eerste helft, minuut 33. Jaremtsjoek kan niet afwerken. Benfica jaagt de thuissupporters even schrik aan op een vrije trap. De bal wordt over de muur tot bij Jaremtsjoek gedropt. Die neemt de bal goed mee, maar besluit vervolgens van dichtbij over. Hier zat veel meer in, maar er wordt ook gefloten voor buitenspel. .