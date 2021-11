LIVE: Snoepen Vertonghen en Benfica punten af van groepsleider Bayern?

20:43 vooraf, 20 uur 43.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Benfica moet achtervolgen in Portugal. In de Portugese competitie heeft Benfica afgelopen weekend de kans laten liggen om alleen leider te blijven. Op bezoek bij Estoril geraakten Vertonghen en co niet verder dan een 1-1-gelijkspel. De Adelaars staan momenteel 3e met 1 punt minder dan grote rivalen Porto en Sporting Lissabon.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Bayern herstelt zich na unieke uitschuiver. In de eigen competitie heeft Bayern zich afgelopen weekend goed hersteld van de 5-0-oplawaai tegen Mönchengladbach in de beker. De Rekordmeister won met 2-5 op bezoek bij Union Berlin en dikte als leider zijn puntentotaal aan tot 25 punten. Dortmund is de eerste achtervolger met 1 punt minder.

20:26 Het theater voor vanavond. vooraf, 20 uur 26. Het theater voor vanavond.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Nagelsmann is back! Bayern-coach Julian Nagelsmann testte 2 weken geleden positief op corona en is er voor het eerst opnieuw bij vanaf de zijlijn. Kan de Duitser zijn team naar een 4e zege op rij gidsen in de Champions League?

20:16 vooraf, 20 uur 16. Benfica met Vertonghen en Jaremtsjoek. Bij de bezoekers komen Jan Vertonghen en oude bekende Roman Jaremtsjoek (ex-Gent) aan de aftrap. De Portugezen prijken met 4 punten voorlopig op de 2e plaats in groep E, maar voelen Barcelona (3 punten) wel in hun nek hijgen. Verder onderstrepen we ook de naam van Soualiho Meité in het vet. De Franse middenvelder speelde in het verleden nog voor Zulte Waregem en kwam deze zomer over van het Italiaanse Torino.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Nagelsmann dropt jonge Nianzou in de basis. Bij Bayern München zorgt trainer Julian Nagelsmann voor 1 grote verrassing in zijn basiselftal. De Duitser kiest voor de 19-jarige Tanguy Nianzou als centrale verdediger naast Upamecano. Lucas Hernandez en Niklas Süle zijn door een blessure niet van de partij vanavond. Verder spelen Gnabry, Sane en Coman in steun van Robert Lewandowksi. Thomas Muller moet genoegen nemen met een plaatsje op de bank.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Vertonghen staat in de basis bij de bezoekers.

20:11 vooraf, 20 uur 11. De elf van Bayern.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Champions League Bayern duwt Benfica met Jan Vertonghen pas in slot kopje-onder

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Tanguy Kouassi, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Robert Lewandowski

Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Jan Vertonghen, Felipe Rodrigues, João Mário, Souahilo Meïté, Álex Grimaldo, Pizzi, Roman Jaremtsjoek, Everton