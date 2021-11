LIVE: Beierse machine overklast Benfica na de rust

Na goed werk van Nuñez gaat Joao Mario er met de bal vandoor. De Portugees lijkt alleen op Neuer af te stormen, maar wordt vervolgens door een stevig blok van Nianzou tegen de grond gewerkt. Het geel voor de Fransman is op zijn plaats.

tweede helft, minuut 68. Stevig blok Nianzou. Na goed werk van Nuñez gaat Joao Mario er met de bal vandoor. De Portugees lijkt alleen op Neuer af te stormen, maar wordt vervolgens door een stevig blok van Nianzou tegen de grond gewerkt. Het geel voor de Fransman is op zijn plaats. .

tweede helft, minuut 66. De storm is nu toch even gaan liggen, waardoor Benfica het hoofd opnieuw boven water steekt. Nuñez glipt door de buitenspelval, maar kan dan niemand bereiken met zijn voorzet. .

65'

tweede helft, minuut 65. Musiala en Richards in, Coman en Davies out. Met nog 25 minuten voor de boeg brengt Nagelsmann 2 nieuwe namen tussen de lijnen. Musiala en Richards komen in de plaats van Coman en Davies. .