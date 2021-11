Bayern geplaatst voor 1/8e finales na nieuwe gala-avond tegen Benfica

Bayern München - Benfica in een notendop:

Lewandowski en Vlachodimos houden Benfica in de wedstrijd

In de roodgekleurde Allianz Arena hoefden de supporters niet lang te wachten op spektakel. Na een knappe slingerbeweging vond Everton Pizzi aan de 2e paal. De Portugees probeerde het in een tijd, maar vond Davies op zijn weg.



De vlam zat meteen in de pan en ook Bayern liet niet lang op zich wachten. Werveldwind Coman liet Gilberto in 5 minuten tijd 2 keer ter plaatse achter, maar zag zowel Gnabry als Goretzka precisie missen in de afwerking.



Het sein voor Benfica om nog eens de oversteek te maken. Na een doorgekopte hoekschop leek Morato de openingstreffer tegen de netten te duwen, maar de Braziliaan werd afgevlagd voor voorafgaand buitenspel.



Bayern schoot wakker en sloeg in 6 minuten plots 2 keer toe. Op aangeven van komeet Coman knikte Lewandowski de 1-0 simpel binnen, waarna Gnabry niet veel later de voorsprong verdubbelde via een subliem hakje.



Benfica hing in de touwen, maar na een ingestudeerd nummertje buffelde Morato de Portugezen toch opnieuw in de wedstrijd. De zeldzame penaltymisser van Lewandowski net voor de rust was een extra cadeautje voor de bezoekers.