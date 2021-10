LIVE: Piqué zet Barcelona op weg naar eerste CL-driepunter van het seizoen

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Dinamo Kiev, Oleksandr Tymchyk erin, Tomasz Kedziora eruit wissel Tomasz Kedziora Oleksandr Tymchyk

78' tweede helft, minuut 78. Barcelona lijkt de match weer onder controle te hebben. Het tikt goed rond en schuift zo op naar voor. Het publiek is het niet eens met die gematigde strategie en trakteert op wat gefluit. Kan Barcelona toch nog eens gevaarlijk zijn?

76' tweede helft, minuut 76. Agüero to the rescue. Sergio Agüero mag de ban breken bij Barcelona. De laatste minuten komt Dinamo Kiev meer en meer aan voetballen toe. Kan de Argentijnse spits de definitieve doodsteek geven aan Kiev?

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij FC Barcelona, Sergio Agüero erin, Memphis Depay eruit wissel Memphis Depay Sergio Agüero

73' tweede helft, minuut 73. Kale Koeman? Barcelona heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Door het gemors met kansen, moet er nu hyperalert verdedigd worden. Dit zorgt voor enkele foutjes op gevaarlijke plaatsen rond de 16-meter. Ronald Koeman trekt bij elke stilstaande fase alvast wat haren uit zijn hoofd van de zenuwen.

70' tweede helft, minuut 70. Ook Barcelona wisselt. Pablo Gavi wordt onder luid applaus naar de kant verwezen. De publiekslieveling van het Barcelona geeft zijn vervanger Sergi Roberto een handje.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij FC Barcelona, Sergi Roberto erin, Pablo Gavi eruit wissel Pablo Gavi Sergi Roberto

63' tweede helft, minuut 63. Wissel van de wacht. Het spel van Dinamo Kiev schreeuwt om verandering. Ook trainer Mircea Lucescu denkt er zo over. Hij laat De Pena en Soeprjacha naast zich op de bank zitten. Vincho en Garmasj mogen de boel nog eens proberen opschudden.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Dinamo Kiev, Viinho erin, Carlos De Pena eruit wissel Carlos De Pena Viinho

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Dinamo Kiev, Denys Garmash erin, Vladyslav Supriaha eruit wissel Vladyslav Supriaha Denys Garmash

60' tweede helft, minuut 60. Het tempo van de wedstrijd gaat zienderogen naar omlaag. Barcelona probeert Dinamo Kiev zo gestaag in slaap te wiegen. Voorlopig slaagt het in die opzet: de ploeg uit Oekraïne voetbalde nog geen kans bij elkaar in de 2e helft.

55' tweede helft, minuut 55. Fati wil het te mooi doen. Daar komt Boestsjan, de doelman van Dinamo Kiev, goed weg. Onder druk van een aanstormende Ansu Fati levert hij de bal in bij Depay. De Nederlander speelt de bal meteen terug naar Fati, maar die waant zich even in het circus. In plaats van de bal simpel af te leggen of te trappen, begint hij te jongleren. Hij brengt zichzelf zo in de problemen en besluit dan maar -met een halve omhaal - naast het doel.



50' tweede helft, minuut 50. Masterclass Frenkie De Jong. Frenkie De Jong knutselt eigenhandig een fraaie aanval in elkaar. Hij houdt drie Kiev-spelers aan de praat en slaagt er toch in om een één-tweetje op te zetten met zijn landgenoot Depay. Eenmaal in de grote rechthoek is hij te onbaatzuchtig. Zijn balletje naar Ansu Fati wordt op een meter van de doellijn onderschept.

47' tweede helft, minuut 47. Barcelona lijkt de lijn van de eerste helft gewoon door te trekken na de rust. De troepen van Koeman blijft de achterlijn van Dinamo Kiev stevig testen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. START 2e helft! Het fluitsignaal weerklinkt weer in Camp Nou. Ronald Koeman gooit meteen twee verse krachten in de strijd. Met Ansu Fati en Coutinho krijgt de Blaugrana een serieuze creativiteitsinjectie. Luuk De Jong en Mingueza mogen in de kleedkamer blijven.

19:32 rust, 19 uur 32. RUST: 1-0! Barcelona bengelt voorlopig roemloos onderaan in Groep E. Depay en co moeten vandaag dus winnen om nog steeds kans te maken op de Champions League-knockoutfase. De mannen van Koeman kwamen dus met het mes op de keel aan de aftrap, maar oogden vanaf het eerste fluitsignaal uitermate scherp. Zowel aan de bal als bij balverlies waren ze een maatje te groot voor Dinamo Kiev. De jonge verdediging van de Oekraïense leider kampte nog wat met kinderziekten en slaagde er in de eerste helft niet in om onderuit de constante druk van de Blaugrana te voetballen. Zo konden Dest en Luuk De Jong verschillende keren vrij naar het doel van Boestsjan koppen. Na een halfuur spelen kwam Gerard Piqué zich dan maar moeien in het luchtgevecht in de grote rechthoek van Dinamo. De ervaren verdediger toonde het voorbeeld aan zijn aanvallend compartiment en bracht zijn Barcelona met een heuse buffelstoot nog voor de rust op voorsprong.

De mannen van Koeman kwamen dus met het mes op de keel aan de aftrap, maar oogden vanaf het eerste fluitsignaal uitermate scherp. Zowel aan de bal als bij balverlies waren ze een maatje te groot voor Dinamo Kiev.

De jonge verdediging van de Oekraïense leider kampte nog wat met kinderziekten en slaagde er in de eerste helft niet in om onderuit de constante druk van de Blaugrana te voetballen. Zo konden Dest en Luuk De Jong verschillende keren vrij naar het doel van Boestsjan koppen.

Na een halfuur spelen kwam Gerard Piqué zich dan maar moeien in het luchtgevecht in de grote rechthoek van Dinamo. De ervaren verdediger toonde het voorbeeld aan zijn aanvallend compartiment en bracht zijn Barcelona met een heuse buffelstoot nog voor de rust op voorsprong.



19:31 rust, 19 uur 31. Vervanging bij FC Barcelona, Ansu Fati erin, Luuk de Jong eruit wissel Luuk de Jong Ansu Fati