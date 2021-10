Courtois ziet hoe Vinicius zich tot uitblinker ontpopt in forfaitscore

Na nederlagen tegen Sheriff (in de Champions League) en tegen Espanyol (in La Liga) kon Real Madrid een opkikkertje gebruiken.

Veel overschot had Real niet na 1 helft in Oekraïne. Sjachtar-kapitein Krivtsov wou Benzema van de bal houden, maar trapte de bal daarbij in eigen doel.

Na de rust achtte Vinicius de tijd rijp om zich op te werpen tot matchwinnaar. De Braziliaan schudde in een kwartier tijd 2 goals en 1 assist (voor Rodrygo) uit zijn mouw. In de extra tijd legde Benzema de forfaitcijfers vast.

Real komt zo op een gedeelde leidersplaats, want revelatie Sheriff heeft tegen Inter geen nieuwe stunt op de grasmat gelegd. De Moldaviërs verloren met 3-1 in Milaan.