LIVE: Courtois is geklopt, Sheriff klimt op voorsprong in Bernabeu

Fase per fase

42' eerste helft, minuut 42. Hazard uit een scherpe hoek. Rode Duivel Eden Hazard probeert zijn stempel te drukken. Hazard trapt vanuit een scherpe hoek op doel, Athanasiadis moet bij de pinken zijn om de bal in hoekschop te duwen. De Griekse doelman is bezig aan een puike pot. . Hazard uit een scherpe hoek Rode Duivel Eden Hazard probeert zijn stempel te drukken. Hazard trapt vanuit een scherpe hoek op doel, Athanasiadis moet bij de pinken zijn om de bal in hoekschop te duwen. De Griekse doelman is bezig aan een puike pot.

40' eerste helft, minuut 40. Na Arboleda trekt Visser zijn tweede gele kaart van de avond. Dit keer voor Casemiro die aan de trui gaat hangen van de ontsnapte Kolovos. . Na Arboleda trekt Visser zijn tweede gele kaart van de avond. Dit keer voor Casemiro die aan de trui gaat hangen van de ontsnapte Kolovos.

39' Gele kaart voor Casemiro van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 39 Casemiro Real Madrid

38' eerste helft, minuut 38. Pompen of verzuipen. Sheriff ziet nu echt wel af. Benzema krijgt de bal aan de rand van het strafschopgebied en mikt een halve meter naast. Als Real drukt zet, dan kraakt Sheriff. . Pompen of verzuipen Sheriff ziet nu echt wel af. Benzema krijgt de bal aan de rand van het strafschopgebied en mikt een halve meter naast. Als Real drukt zet, dan kraakt Sheriff.

36' eerste helft, minuut 36. En nog eens Real! Benzema bereikt Hazard die vol op de Griekse doelman trapt, in de herneming kopt Gutierrez over. Kan Sheriff deze verrassende tussenstand volhouden tot de pauze? . En nog eens Real! Benzema bereikt Hazard die vol op de Griekse doelman trapt, in de herneming kopt Gutierrez over. Kan Sheriff deze verrassende tussenstand volhouden tot de pauze?

35' eerste helft, minuut 35. Vinicius voorlangs. Real zet in de laatste 10 minuten van de eerste helft nog wat druk. Het is opnieuw Vinicius die net wat te veel ruimte krijgt en ziet zijn plaatsbal net naast gaan. De kansen stapelen zich nu toch wel op. . Vinicius voorlangs Real zet in de laatste 10 minuten van de eerste helft nog wat druk. Het is opnieuw Vinicius die net wat te veel ruimte krijgt en ziet zijn plaatsbal net naast gaan. De kansen stapelen zich nu toch wel op.

33' eerste helft, minuut 33. Stuntelende Courtois. Daar is Sherif nog eens! Courtois geeft de bal zomaar aan Castaneda en de Colombiaanse aanvoerder bereikt zijn scorende partner Jasoer Jachsjibojev. De Oezbeek doet alles perfect en ziet zijn schot net naast de verste paal verdwijnen. . Stuntelende Courtois Daar is Sherif nog eens! Courtois geeft de bal zomaar aan Castaneda en de Colombiaanse aanvoerder bereikt zijn scorende partner Jasoer Jachsjibojev. De Oezbeek doet alles perfect en ziet zijn schot net naast de verste paal verdwijnen.

31' eerste helft, minuut 31. De hand van Athanasiadis. Het wordt even heet voor het doel van Sherif. Benzema heeft heel veel tijd nodig om de bal voor doel te brengen, maar doet dat wel heel hard. Athanasiadis gooit er zijn vuist tegen. In de herneming mikt Gutierrez net over. . De hand van Athanasiadis Het wordt even heet voor het doel van Sherif. Benzema heeft heel veel tijd nodig om de bal voor doel te brengen, maar doet dat wel heel hard. Athanasiadis gooit er zijn vuist tegen. In de herneming mikt Gutierrez net over.

30' eerste helft, minuut 30. In Moldavië moeten zich momenteel ongetwijfeld in de ogen wrijven. Sheriff staat na een half uur 0-1 voor in Santiago Bernabeu. Een gevleide voorsprong, maar Real kwam voorlopig ook niet verder dan een vrije trap van Benzema en een knal van Valverde. . In Moldavië moeten zich momenteel ongetwijfeld in de ogen wrijven. Sheriff staat na een half uur 0-1 voor in Santiago Bernabeu. Een gevleide voorsprong, maar Real kwam voorlopig ook niet verder dan een vrije trap van Benzema en een knal van Valverde.

26' eerste helft, minuut 26. Sheriff op voorsprong! Het is niet te geloven! Sheriff staat op voorsprong in Santiago Bernabeu, Courtois is geklopt. De tot nog toe totaal onzichtbare Oezbeek Jasoer Jachsjibojev kopt een perfecte voorzet van linksback Cristiano Silva netjes overhoeks binnen. Real moet reageren. . Sheriff op voorsprong! Het is niet te geloven! Sheriff staat op voorsprong in Santiago Bernabeu, Courtois is geklopt. De tot nog toe totaal onzichtbare Oezbeek Jasoer Jachsjibojev kopt een perfecte voorzet van linksback Cristiano Silva netjes overhoeks binnen. Real moet reageren.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Jasurbek Yakhshiboev van FC Sheriff. 0, 1. goal Real Madrid FC Sheriff 43' 0 1

25' eerste helft, minuut 25. Valverde over. Camavinga trekt nog eens een Madrileense tegenaanval op gang. Hij bereikt Hazard die goed het overzicht kan behouden en Valverde aanspeelt, het schot van de Uruguayaan gaat over. Een mooie aanval van de thuisploeg. . Valverde over Camavinga trekt nog eens een Madrileense tegenaanval op gang. Hij bereikt Hazard die goed het overzicht kan behouden en Valverde aanspeelt, het schot van de Uruguayaan gaat over. Een mooie aanval van de thuisploeg.

23' eerste helft, minuut 23. Het mag toch allemaal net wat meer zijn bij Real dat net als tegen Villarreal erg moeilijk tot een kans kan komen. De Zuid-Amerikaanse achterhoede van Sheriff heeft zijn zaakjes momenteel netjes onder controle. . Het mag toch allemaal net wat meer zijn bij Real dat net als tegen Villarreal erg moeilijk tot een kans kan komen. De Zuid-Amerikaanse achterhoede van Sheriff heeft zijn zaakjes momenteel netjes onder controle.



18' Redding. Benzema zet zich achter de bal en dwingt Athanasiadis tot een knappe redding. De Griekse doelman duwt de bal weg onder de lat. . eerste helft, minuut 18. Redding Benzema zet zich achter de bal en dwingt Athanasiadis tot een knappe redding. De Griekse doelman duwt de bal weg onder de lat.

17' eerste helft, minuut 17. Waar blijft Hazard? Hazard heeft zich nog niet kunnen laten zien, het zijn vooral Benzema en Vinicius die momenteel het initiatief nemen. De Rode Duivel komt dan eens aan de bal en wordt meteen tegen de grond gewerkt door Costanza. Het is wel Arboleda die geel krijgt, vermoedelijk voor protest. . Waar blijft Hazard? Hazard heeft zich nog niet kunnen laten zien, het zijn vooral Benzema en Vinicius die momenteel het initiatief nemen. De Rode Duivel komt dan eens aan de bal en wordt meteen tegen de grond gewerkt door Costanza. Het is wel Arboleda die geel krijgt, vermoedelijk voor protest.

17' Gele kaart voor Danilo Arboleda van FC Sheriff tijdens eerste helft, minuut 17 Danilo Arboleda FC Sheriff

14' eerste helft, minuut 14. Rustig openingskwartier. Het stormpje van Real in de beginfase is alweer gaan liggen. Kolovos wordt wat meer in het spel betrokken en dan voelt ook aanvaller Castaneda zich wat beter in zijn sas. . Rustig openingskwartier Het stormpje van Real in de beginfase is alweer gaan liggen. Kolovos wordt wat meer in het spel betrokken en dan voelt ook aanvaller Castaneda zich wat beter in zijn sas.