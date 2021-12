Ajax legt perfect rapport af in CL-groepsfase, record voor Haller

Ajax heeft zich tegen Sporting in de geschiedenisboeken gevoetbald. In een lege Johan Cruijff ArenA won het met 4-2 van de Portugezen, goed voor 18 op 18. Geen enkele Nederlandse ploeg slaagde daar ooit in in de groepsfase van het Kampioenenbal. Sebastien Haller opende de score voor Ajax, zijn tiende goal al in deze campagne.