Ajax plaatst zich op het veld van 10-koppig Dortmund voor knock-outfase

Na de 4-0-pandoering in Amsterdam had Dortmund iets goed te maken voor eigen volk. Met Witsel en Thorgan Hazard in de basis, toonde de thuisploeg vanavond een ander gelaat. Dortmund was scherp in het duel en liet Ajax niet vrijuit voetballen.



Hummels verdedigde net iets té scherp, vond scheidsrechter Michael Oliver. De Duitse verdediger tikte Antony aan na een tackle, wat hem een (te?) zware straf opleverde: de uitsluiting op het halfuur.



Ajax eiste de bal op, maar het was Bellingham die voor het verschil zorgde in de eerste helft. De Engelse jonkie ging na licht contact tegen de grond. Na de VAR te raadplegen, wees de scheids naar de stip. Ouderdomsdeken Reus nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter netjes om.





Pas 20 minuten voor tijd kon Ajax zijn numerieke overwicht op het veld uitspelen. Kapitein Tadic zette de verdiende gelijkmaker op het bord. In de actie raakte hij wel zijn edele delen, waardoor uitbundig vieren geen optie was.



Uitgebreid vieren deed Haller wel bij zijn winnende treffer. Zijn 7e al in de huidige CL-campagne. Bij Dortmund brak de veer, waarna Klaassen het lot van de thuisploeg bezegelde. Ajax mag zich opmaken voor de knock-outfase van de Champions League.