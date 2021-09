Geblesseerde Thorgan Hazard haakt af voor CL-duel met Michy Batshuayi

11:40

vooraf, 11 uur 40. Geen Thorgan Hazard op vliegtuig naar Istanbul. Borussia Dortmund kan in de eerste groepswedstrijd van de Champions League op het veld van het Turkse Besiktas geen beroep doen op Thorgan Hazard. De Rode Duivel is nog niet speelklaar na een enkelblessure en stapte dinsdag niet mee op het vliegtuig richting Istanboel. De 28-jarige Hazard kwam voor het laatst in actie op 14 augustus, op de eerste speeldag van de Bundesliga tegen Eintracht Frankfurt. Hij miste onlangs ook het WK-kwalificatiedrieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Dortmund kan woensdag evenmin rekenen op de geblesseerden Giovanni Reyna, Emre Can en Nico Schulz. Axel Witsel en Thomas Meunier horen wel tot de twintigkoppige selectie. .