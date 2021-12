Carrasco krijgt rood in match die compleet ontaardt, Atlético stoot wel door

Torenhoge belangen, zuiderse temperamenten en een duel op het scherpst van de snee. Met ook nog eens Sergio Conceição en Diego Simeone langs de lijn...

Het kon niet anders of FC Porto - Atlético Madrid zou ontsporen. In de eerste helft bleef het nog relatief rustig. Na 45 minuten vloekte de thuisploeg vooral dat het nog niet gescoord had, ondanks een hoop kansen.

Antoine Griezmann sprong wél zorgvuldig om met een zeldzame mogelijkheid voor Atlético. Een goal van levensbelang voor de bezoekers, die zo virtueel naar de achtste finales mochten.



De openingstreffer duwde de nervositeit de hoogte in. Met een hoop incidenten tot gevolg. Nadat een speler van Porto de bal uit de handen van Carrasco sloeg, reageerde die met een overbodige uithaal. Rood - en nieuwe hoop voor FC Porto.

De thuisploeg kon evenwel maar drie minuten genieten van hun mannetje meer, want ook Wendell slikte een (lichte) rode kaart. Op de bank moest invallersdoelman Marchesin eveneens gaan douchen, nadat enkele spelers en staffleden de confrontatie opzochten.

In het absolute slot hervond Atlético zijn koelbloedigheid. Correa en De Paul zetten de Spaanse ploeg op rozen. De eerredder van Porto vanop strafschop kwam veel te laat.