Origi matchwinnaar bij onfeilbaar Liverpool, Milan is Europees uitgeteld

Tomori doet San Siro even dromen

Liverpool had de schaapjes in de Champions League al op het droge. Na een 15 op 15 was de eerste plaats in groep B al binnen. Toch aasde de Engelse landskampioen op een nieuwe zege. Liverpool kon namelijk de eerste Engelse ploeg worden die al zijn groepswedstrijden in de Champions League kon winnen.

Jürgen Klopp had daarvoor een basisplaats over voor Divock Origi. De Belgische spits mocht zo voor de 4e keer dit seizoen starten. Bij Milan, dat nog rekende op de volgende ronde, moest Alexis Saelemaekers vrede nemen met een plek op de bank.



Toch was het Liverpool dat naarstig op zoek ging naar een doelpunt. Williams vuurde eens een schot af, in de handen van doelman Maignan. Het doelpunt viel letterlijk uit de lucht aan de overzijde. Alisson Becker, in zijn 150 match voor Liverpool, kon eerst een schot nog keren. Tomori was goed gevolgd en joeg de 1-0 tegen de touwen.



Liverpool was echter niet van slag. Origi kon de reflexen van Maignan nog testen. Enkele minuten later was de doelman van Milan wel geklopt. Oxlade-Chamberlain zette een slalom in gevolgd door een schot, Salah trapte in de herneming de 1-1 binnen. Alles weer te herdoen voor Milan.