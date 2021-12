LIVE: Salah hangt de bordjes weer gelijk, alles te herdoen voor Milan

De voorsprong stond niet lang op het scorebord. Het schot van Oxlade-Chamberlain wordt nog gekeerd, maar Salah kan in de herneming wel scoren: 1-1. Alles te herdoen voor Milan.

eerste helft, minuut 36. GOAL! 1-1 Salah. De voorsprong stond niet lang op het scorebord. Het schot van Oxlade-Chamberlain wordt nog gekeerd, maar Salah kan in de herneming wel scoren: 1-1. Alles te herdoen voor Milan. .

Liverpool gaat wel op zoek naar de gelijkmaker. Oxlade-Chamberlain beproeft zijn geluk en ziet zijn schot in hoekschop vliegen.

eerste helft, minuut 34. Liverpool gaat wel op zoek naar de gelijkmaker. Oxlade-Chamberlain beproeft zijn geluk en ziet zijn schot in hoekschop vliegen. .

Daar is het antwoord van Liverpool. Origi maakt zich goed vrij tussen enkele Italianen en schiet ook nog eens op doel. Maignan heeft er niet al te veel moeite mee.

eerste helft, minuut 32. Schot Origi. Daar is het antwoord van Liverpool. Origi maakt zich goed vrij tussen enkele Italianen en schiet ook nog eens op doel. Maignan heeft er niet al te veel moeite mee. .

29'

eerste helft, minuut 29. GOAL! 1-0 Tomori. Liverpool was dan wel de betere ploeg, het openingsdoelpunt valt aan de overzijde. Na een hoekschop kan Tomori het leer in de herneming wel in doel schieten. Een gouden doelpunt voor Milan. .