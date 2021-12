Divock Origi dwingt nog eens een basisplaats af bij Liverpool

Divock Origi schonk afgelopen weekend zijn team met een doelpunt in de extra tijd aan de 3 punten tegen Wolverhampton. Vanavond staat de spits voor de 4e keer dit seizoen in alle competities in de basis.

vooraf, 20 uur 14. 4e basisplaats voor Origi. Divock Origi schonk afgelopen weekend zijn team met een doelpunt in de extra tijd aan de 3 punten tegen Wolverhampton. Vanavond staat de spits voor de 4e keer dit seizoen in alle competities in de basis. .

Liverpool stoot al zeker door naar de knock-outfase van het Kampioenenbal. Voor de 2e plek is het wel nog razend spannend. Als Porto straks wint van Atlético Madrid overwinteren de Portugezen in de CL. Als Milan en Atlético winnen, wordt er gekeken naar het doelpuntenaantal. Milan heeft voorlopig 1 doelpunt meer gemaakt dan Atlético.

vooraf, 20 uur 08. 3 ploegen voor 2e plek. Liverpool stoot al zeker door naar de knock-outfase van het Kampioenenbal. Voor de 2e plek is het wel nog razend spannend. Als Porto straks wint van Atlético Madrid overwinteren de Portugezen in de CL. Als Milan en Atlético winnen, wordt er gekeken naar het doelpuntenaantal. Milan heeft voorlopig 1 doelpunt meer gemaakt dan Atlético. .

Bij AC Milan is er geen plek voor Alexis Saelemaekers in de basis. Hij moet vrede nemen met een plek op de bank. Ibrahimovic start wel en speelt zo voor de 150e keer een Europese wedstrijd.

vooraf, 20 uur 01. Saelemaekers op de bank. Bij AC Milan is er geen plek voor Alexis Saelemaekers in de basis. Hij moet vrede nemen met een plek op de bank. Ibrahimovic start wel en speelt zo voor de 150e keer een Europese wedstrijd. .

19:58

vooraf, 19 uur 58. Origi in de basis. De kwalificatie is al een tijdje een feit voor Liverpool. Jürgen Klopp kan dan ook heel wat andere jongens een kans geven. Divock Origi is daar één van. Onze landgenoot staat nog eens in de basis. .