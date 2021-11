LIVE: Atlético en Milan maken er een potige beginfase van

Fase per fase

19' eerste helft, minuut 19. Afstandsschot . De Paul probeert het dan maar eens van ver. Met zijn rechter mikt hij het leer over de kooi van Tatarusanu. . Afstandsschot De Paul probeert het dan maar eens van ver. Met zijn rechter mikt hij het leer over de kooi van Tatarusanu.

18' eerste helft, minuut 18. Op het gebied van kansen blijven we wel wat op onze honger zitten. Nu probeert een gretige Diaz Giroud te bereiken. Savic kan het leer ontzetten. . Op het gebied van kansen blijven we wel wat op onze honger zitten. Nu probeert een gretige Diaz Giroud te bereiken. Savic kan het leer ontzetten.

12' eerste helft, minuut 12. Giroud krijgt het leer nu op de achterlijn van Atlético. De Franse spits kan de bal niet tot bij een ploegmakker krijgen. . Giroud krijgt het leer nu op de achterlijn van Atlético. De Franse spits kan de bal niet tot bij een ploegmakker krijgen.

11' eerste helft, minuut 11. Het is moeilijk om open kansen te creëren aangezien het spel vaak stil ligt door gemaakte fouten. Het knettert alvast wel tussen de 2 grote rechthoeken. . Het is moeilijk om open kansen te creëren aangezien het spel vaak stil ligt door gemaakte fouten. Het knettert alvast wel tussen de 2 grote rechthoeken.

7' eerste helft, minuut 7. Schot Diaz. Milan steekt ook even de neus aan het venster. Brahim Diaz legt het leer goed voor zijn rechter, maar schiet naast de kooi van Oblak. . Schot Diaz Milan steekt ook even de neus aan het venster. Brahim Diaz legt het leer goed voor zijn rechter, maar schiet naast de kooi van Oblak.

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste gevaar komt van de voet van Carrasco. Hij brengt het leer goed voor en De Paul kan ook schieten. Doelman Tatarusanu staat al alert te keepen. Carrasco stond ook wel buitenspel. . Het eerste gevaar komt van de voet van Carrasco. Hij brengt het leer goed voor en De Paul kan ook schieten. Doelman Tatarusanu staat al alert te keepen. Carrasco stond ook wel buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Het is hard tegen onzacht in deze beginfase. Nu maakt Saelemaekers in een Belgisch onderonsje de fout op Carrasco. . Het is hard tegen onzacht in deze beginfase. Nu maakt Saelemaekers in een Belgisch onderonsje de fout op Carrasco.

1' eerste helft, minuut 1. Er is nog maar net afgetrapt, maar de eerste fout van de wedstrijd is al een feit. Koke maakt zich te breed en neemt zo Theo mee. Die moet even verzorgd worden. . Er is nog maar net afgetrapt, maar de eerste fout van de wedstrijd is al een feit. Koke maakt zich te breed en neemt zo Theo mee. Die moet even verzorgd worden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. De bal rolt in het Wanda Metropolitano. Wie begint meteen goed aan deze levensbelangrijke wedstrijd? . Aftrap De bal rolt in het Wanda Metropolitano. Wie begint meteen goed aan deze levensbelangrijke wedstrijd?

20:52 vooraf, 20 uur 52. Vooraan wringt het schoentje wat bij Atlético Madrid. In hun laatste 6 CL-wedstrijden kon het in 4 partijen niet scoren. Ook opvallend: de troepen van Diego Simeoni wonnen slechts 2 van hun 10 laatste CL-wedstrijden. . Vooraan wringt het schoentje wat bij Atlético Madrid. In hun laatste 6 CL-wedstrijden kon het in 4 partijen niet scoren. Ook opvallend: de troepen van Diego Simeoni wonnen slechts 2 van hun 10 laatste CL-wedstrijden.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Bij AC Milan zit er nog een opvallende naam op de bank. Die van Daniel Maldini. Daniel is de zoon van Paolo en de kleinzoon van Cesare. Ze verdedigden alle 3 de kleuren van de "Rossoneri". . Bij AC Milan zit er nog een opvallende naam op de bank. Die van Daniel Maldini. Daniel is de zoon van Paolo en de kleinzoon van Cesare. Ze verdedigden alle 3 de kleuren van de "Rossoneri".

20:32 Ook de politie merkt dat de wedstrijd onder hoogspanning staat. De ordediensten moesten aan het Wanda Metropolitano al tussen de 2 supportersgroepen komen. . vooraf, 20 uur 32. Ook de politie merkt dat de wedstrijd onder hoogspanning staat. De ordediensten moesten aan het Wanda Metropolitano al tussen de 2 supportersgroepen komen.

20:28 Statistiek. De 3 vorige confrontaties draaiden telkens goed uit voor Atlético Madrid. De Spanjaarden wonnen de vorige 3 wedstrijden tegen Milan namelijk. . vooraf, 20 uur 28. Statistiek De 3 vorige confrontaties draaiden telkens goed uit voor Atlético Madrid. De Spanjaarden wonnen de vorige 3 wedstrijden tegen Milan namelijk.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Ibrahimovic op de bank. In de eigen competitie gaat het AC Milan van Ibrahimovic, die op de bank start, wat beter voor de wind. Al keken Saelemaekers en co het afgelopen weekend tegen een 1e nederlaag aan in de Serie A. Ze gingen met 4-3 de boot in tegen Fiorentina. . Ibrahimovic op de bank In de eigen competitie gaat het AC Milan van Ibrahimovic, die op de bank start, wat beter voor de wind. Al keken Saelemaekers en co het afgelopen weekend tegen een 1e nederlaag aan in de Serie A. Ze gingen met 4-3 de boot in tegen Fiorentina.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Liverpool is als enige club in groep B al zeker van de volgende ronde. Voor de 2e plek wordt het nog nagelbijten voor Porto, Atlético Madrid en AC Milan. Porto staat er met 5 punten voorlopig het beste voor. Atlético pakte 4 punten en Milan sprokkelde slechts 1 punt bij elkaar. . Liverpool is als enige club in groep B al zeker van de volgende ronde. Voor de 2e plek wordt het nog nagelbijten voor Porto, Atlético Madrid en AC Milan. Porto staat er met 5 punten voorlopig het beste voor. Atlético pakte 4 punten en Milan sprokkelde slechts 1 punt bij elkaar.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Ook Saelemaekers in de basis. Net als bij de thuisploeg staat er ook bij AC Milan een landgenoot in de basis. Alexis Saelemaekers neemt zijn plek in op het middenveld. Voorin moet Giroud voor de doelpunten zorgen. . Ook Saelemaekers in de basis Net als bij de thuisploeg staat er ook bij AC Milan een landgenoot in de basis. Alexis Saelemaekers neemt zijn plek in op het middenveld. Voorin moet Giroud voor de doelpunten zorgen.