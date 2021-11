Verzekert Liverpool zich tegen Carrasco van de volgende ronde?

In groep B ontvangt leider Liverpool vanavond het Atletico Madrid van Yannick Carrasco. Na 2-3-winst in de heenwedstrijd kunnen de Reds zich vanavond verzekeren van de 1/8e finales. Klaren de manschappen van Jürgen Klopp de klus of nemen de bezoekers revanche? Volg de wedstrijd live vanaf 21 uur.