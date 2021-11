LIVE: Liverpool lijkt schaapjes op het droge te hebben tegen tienkoppig Atletico

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Liverpool, Thiago erin, Fabinho eruit wissel Fabinho Thiago

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Atlético Madrid, Renan Lodi erin, João Félix eruit wissel João Félix Renan Lodi

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Atlético Madrid, Héctor Herrera erin, Luis Suárez eruit wissel Luis Suárez Héctor Herrera

Toch geen 2-1! De vreugde is van korte duur bij Atletico, want ook het doelpunt van de bezoekers wordt afgekeurd wegens buitenspel. Jammer voor de wedstrijd.

2-1, Suarez? Uit het niets is Atletico daar plots met de aansluitingstreffer. De Uruguayaan neemt de bal in de stuit op de slof en ziet zijn poging via Matip binnenvallen. Al lijkt er toch nog twijfel te bestaan over de geldigheid van het doelpunt.

Liverpool speelt nu kans na kans bij elkaar. Jota staat helemaal alleen in de zestien, maar mikt zijn kopbal nog naast het doel van Oblak. Liverpool weigert Atletico helemaal af te maken.

Ook Matip mist. Na een goed aangesneden hoekschop heeft Matip de 3e treffer van de avond maar binnen te leggen, maar de verdediger mikt zijn poging nog onbegrijpelijk naast.

53' Gele kaart voor João Félix van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 53 João Félix Atlético Madrid

Salah laat 3-0 liggen. Werveldwind Salah stormt op Oblak af, maar talmt dan te lang om de 3-0 binnen te schuiven. In de herneming wordt de rebound in extremis nog in hoekschop verwerkt. Atletico ontsnapt.

3-0 van Jota afgekeurd! We zijn 3 minuten ver in de 2e helft en Jota glipt opnieuw door de buitenspelval. De Portugees maakt het oog in oog met Oblak koeltjes af, maar ziet zijn 2e treffer van de avond afgekeurd worden wegens buitenspel.

De honger van Liverpool lijkt nog niet gestild, want meteen sleept de thuisploeg een nieuwe hoekschop uit de brand. Krijgen de bezoekers hier straks nog een pak rammel?

TWEEDE HELFT. Bij de start van de 2e helft komt Firmino in de plaats van Mané. Gaan de Reds door op hun elan of kan het tienkoppig Atletico nog iets terugdoen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

RUST. Na een fenomenaal eerste halfuur trekt Liverpool met een 2-0-voorsprong de kleedkamer in. Atletico Madrid voetbalde geen enkel schot op doel bij elkaar en kwam 10 minuten voor de rust ook nog eens met 10 te staan na een rode kaart voor Felipe.

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Liverpool, Roberto Firmino erin, Sadio Mané eruit wissel Sadio Mané Roberto Firmino

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

Oxlade-Chamberlain glijdt knap voorbij Correa en probeert het dan met een gekruist schot over de grond. De knal van de Engelsman rolt uiteindelijk een metertje naast het doel van Oblak.

Oblak voorkomt erger. In een minuut tijd moet Oblak 2 keer uit zijn pijp komen. Nadat de Sloveen eerst knap redding brengt op een knal van Salah ranselt de doelman niet veel later ook nog een kopbal van Jota uit zijn doel.

Potjes koken over. Scheidsrechter Makkelie heeft de wedstrijd nu helemaal niet meer onder controle en blijft met gele kaarten strooien. Jammer voor de wedstrijd, die zo helemaal lijkt te ontaarden.