5 doelpunten en rood: Liverpool blijft ook na spektakelstuk in Madrid foutloos

Blitzkrieg van Liverpool, Griezmann brengt redding

In een kolkend Wanda Metropolitano begon de topper van deze speeldag in 6e versnelling. Mo Salah, de man in vorm, sneed al snel naar binnen om dan de verste hoek te zoeken. Via het been van Kondogbia vloog het leer ook in doel. Het is de 1e keer dat een speler van Liverpool in 9 opeenvolgende matchen kan scoren.



Alsof dat nog niet genoeg was poeierde Keita het leer met een fraaie volley kurkdroog binnen. 0-2 achter na 13 minuten, dat is Diego Simeone nog niet overkomen bij Atlético Madrid.



Wie dacht dat "Los Colchoneros" zich zomaar naar de slachtbank lieten leiden, kwam bedrogen uit. Griezmann devieerde een schot van Koke na een hoekschop in doel: 1-2.De VAR keek er nog even naar, maar was van oordeel dat het geen buitenspel was van Lemar.



Onder impuls van de 12e man hingen de bordjes iets na het halfuur al weer gelijk.João Felix zette Griezmann op pad en die trapte prima overhoeks binnen. Alles te herdoen na een 1e helft om te likkebaarden.