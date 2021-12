LIVE: André Silva verdubbelt de voorsprong van Leipzig tegen Man City

Als Club Brugge ook in 2022 nog actief wil zijn in Europa dan heeft het minstens een punt nodig in Parijs, maar dan mag ook Leipzig vanavond niet winnen tegen Manchester City. Helpen Kevin De Bruyne en zijn ploeggenoten Club Brugge een handje in de strijd om Europese overwintering? Volg de partij hier live vanaf 18.45 uur.