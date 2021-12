Helpt Man City, met De Bruyne in de basis, Club een handje tegen Leipzig?

18:39 vooraf, 18 uur 39. De opwarming loopt op zijn einde, de spelers trekken voor laatste raadgevingen van hun coaches nog even de catacomben in. Nog een dikke 5 minuten tot de aftrap. Er zitten overigens geen supporters in de tribunes vanavond. . De opwarming loopt op zijn einde, de spelers trekken voor laatste raadgevingen van hun coaches nog even de catacomben in. Nog een dikke 5 minuten tot de aftrap. Er zitten overigens geen supporters in de tribunes vanavond.

18:29 vooraf, 18 uur 29. Nood aan verse lucht. In schril contrast met de prestaties van Manchester City staan die van Leipzig. De Duitse vicekampioen is bezig aan een uiterst wisselvallig parcours. In de laatste 5 wedstrijden werd er zo gewonnen van Dortmund en Club Brugge, maar ook 3 keer verloren. Het koste uiteindelijk de Amerikaan Jesse Marsch de kop die afgelopen zomer nog werd overgenomen van RB Salzburg. Momenteel neemt interimcoach Achim Beierlorzer de honneurs waar in afwachting van een nieuwe coach. . Nood aan verse lucht In schril contrast met de prestaties van Manchester City staan die van Leipzig. De Duitse vicekampioen is bezig aan een uiterst wisselvallig parcours. In de laatste 5 wedstrijden werd er zo gewonnen van Dortmund en Club Brugge, maar ook 3 keer verloren. Het koste uiteindelijk de Amerikaan Jesse Marsch de kop die afgelopen zomer nog werd overgenomen van RB Salzburg. Momenteel neemt interimcoach Achim Beierlorzer de honneurs waar in afwachting van een nieuwe coach.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Bundesliga RB Leipzig ontslaat trainer Jesse Marsch voor cruciaal CL-duel tegen City

18:25 Ongeslagen sinds oktober . Man City is met de eindejaar periode in zicht helemaal onder stoom aan het raken. Sinds de 0-2-nederlaag tegen Crystal Palace won het team van Pep Guardiola al 7 keer op rij. Daar zaten prestigieuze overwinningen bij tegen PSG en stadsrivaal Manchester United. City staat in de Premier League ook aan de leiding met 1 punt voorsprong op Liverpool. . vooraf, 18 uur 25. Ongeslagen sinds oktober Man City is met de eindejaar periode in zicht helemaal onder stoom aan het raken. Sinds de 0-2-nederlaag tegen Crystal Palace won het team van Pep Guardiola al 7 keer op rij. Daar zaten prestigieuze overwinningen bij tegen PSG en stadsrivaal Manchester United. City staat in de Premier League ook aan de leiding met 1 punt voorsprong op Liverpool.

18:18 vooraf, 18 uur 18. Spectaculaire heenmatch. Begin september openden Man City en Leipzig hun CL-avontuur nog met een wedstrijd die bol stond van het spektakel. De Engelsen wonnen de wedstrijd met 6-3, Nkunku nam alle doelpunten van Leipzig voor zijn rekening. . Spectaculaire heenmatch Begin september openden Man City en Leipzig hun CL-avontuur nog met een wedstrijd die bol stond van het spektakel. De Engelsen wonnen de wedstrijd met 6-3, Nkunku nam alle doelpunten van Leipzig voor zijn rekening.

18:06 vooraf, 18 uur 06. Eerste elf van Beierlorzer. Geen Jesse Marsch vanavond op de bank bij RB Leipzig. De Duitse vicekampioen besloot Marsch aan de kant te schuiven na de 2-1-nederlaag tegen Union Berlin van afgelopen weekend. Interim-coach Beierlorzer, die dezelfde job in 2015 al eens uitoefende bij Leipzig, kiest voor een offensief ingesteld team. Zo krijgt diepe spits Silva met Forsberg, Szoboszlai en Nkunku drie aanvallend ingestelde spelers in steun. . Eerste elf van Beierlorzer Geen Jesse Marsch vanavond op de bank bij RB Leipzig. De Duitse vicekampioen besloot Marsch aan de kant te schuiven na de 2-1-nederlaag tegen Union Berlin van afgelopen weekend. Interim-coach Beierlorzer, die dezelfde job in 2015 al eens uitoefende bij Leipzig, kiest voor een offensief ingesteld team. Zo krijgt diepe spits Silva met Forsberg, Szoboszlai en Nkunku drie aanvallend ingestelde spelers in steun.

18:02 vooraf, 18 uur 02. De Bruyne in de basis, toptalent Lavia op de bank. 2 landgenoten vanavond bij Manchester City. Kevin De Bruyne staat voor het eerst sinds zijn coronabesmetting in de basis en krijgt op het middenveld de steun van ancien Fernandinho en de Duitser Gündogan. Coach Guardiola roteert ook wel wat en brengt onder meer Aké en de Amerikaanse doelman Steffen aan de aftrap. Op de bank is een plaatsje voorzien voor Roméo Lavia (17). Het Belgische toptalent werd vorige zomer weggeplukt uit de jeugd van Anderlecht en kan vanavond mogelijk zijn CL-debuut maken. . De Bruyne in de basis, toptalent Lavia op de bank 2 landgenoten vanavond bij Manchester City. Kevin De Bruyne staat voor het eerst sinds zijn coronabesmetting in de basis en krijgt op het middenveld de steun van ancien Fernandinho en de Duitser Gündogan. Coach Guardiola roteert ook wel wat en brengt onder meer Aké en de Amerikaanse doelman Steffen aan de aftrap. Op de bank is een plaatsje voorzien voor Roméo Lavia (17). Het Belgische toptalent werd vorige zomer weggeplukt uit de jeugd van Anderlecht en kan vanavond mogelijk zijn CL-debuut maken.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Alles of niets voor Leipzig. Voor Manchester City valt er op het veld van Leipzig helemaal niets meer te winnen of te verliezen vanavond. De Engelse landskampioen en Champions League-finalist van vorig seizoen is al helemaal zeker van de groepswinst. Leipzig hoeft niet per se iets te sprokkelen, maar moet dan ook hopen dat Club Brugge onderuit gaat in Parijs. Als dat het geval is, zijn de Duitsers zeker van Europa League-voetbal na Nieuwjaar. . Alles of niets voor Leipzig Voor Manchester City valt er op het veld van Leipzig helemaal niets meer te winnen of te verliezen vanavond. De Engelse landskampioen en Champions League-finalist van vorig seizoen is al helemaal zeker van de groepswinst. Leipzig hoeft niet per se iets te sprokkelen, maar moet dan ook hopen dat Club Brugge onderuit gaat in Parijs. Als dat het geval is, zijn de Duitsers zeker van Europa League-voetbal na Nieuwjaar.

17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Josko Gvardiol, Angeliño, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer, Emil Forsberg, André Silva Opstelling RB Leipzig Péter Gulácsi, Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Josko Gvardiol, Angeliño, Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer, Emil Forsberg, André Silva

Opstelling Manchester City. Zack Steffen, Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gündogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Phil Foden Opstelling Manchester City Zack Steffen, Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gündogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Phil Foden