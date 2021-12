Pochettino blijft op zijn hoede voor Club: "Ze zijn moeilijk te kloppen"

Club Brugge was in de heenwedstrijd een strijdende ploeg, met kwaliteit en energie. Ze hebben in de groepsfase bewezen dat ze moeilijk te kloppen zijn.

vooraf, 08 uur 34. Club Brugge was in de heenwedstrijd een strijdende ploeg, met kwaliteit en energie. Ze hebben in de groepsfase bewezen dat ze moeilijk te kloppen zijn. . Mauricio Pochettino, coach PSG.

vooraf, 17 uur 23. Pochettino verwacht een lastige wedstrijd. Beter doen dan Leipzig. Dat is de opdracht voor Club Brugge morgen tegen het sterrenensemble van PSG. De ploeg uit Parijs is al zeker van de tweede plek en zou dus wel eens kunnen roteren. Maar trainer Mauricio Pochettino liet het achterste van zijn tong niet zien. "Het is voor ons een mooie wedstrijd om stappen vooruit te zetten", zei hij. "Het wordt morgen een lastige wedstrijd. Ze spelen voor een plaats in de Europa League, wij spelen voor de drie punten." Sterverdediger Sergio Ramos zal er tegen Club alvast niet bijzijn. De 35-jarige Spanjaard, die in 2021 veelvuldig in de lappenmand lag, speelde op 28 november voor het eerst in zes maanden tegen Saint-Etienne, maar hij miste de volgende twee competitiewedstrijden als gevolg van "spiervermoeidheid". Voorts blijven ook Neymar en Julian Draxler in de ziekenboeg. Club maakte medio september indruk in zijn thuisduel tegen PSG en hield Lionel Messi en co. op 1-1. "We startten de wedstrijd sterk en in de eerste twintig minuten speelden we goed", blikte Pochettino terug. "We kwamen op voorsprong maar moesten aan de bak tegen een compact team dat met veel energie voetbalde." .