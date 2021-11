LIVE: Kimpembe voorkomt vroege goal voor Manchester City

22' eerste helft, minuut 22. Kimpembe moet alweer ingrijpen, dit keer op een gevaarlijke voorzet. City voert de druk nu toch op, PSG ziet af. . Kimpembe moet alweer ingrijpen, dit keer op een gevaarlijke voorzet. City voert de druk nu toch op, PSG ziet af.

19' eerste helft, minuut 19. Hakimi voorkomt de 1-0. Na Kimpembe is Hakimi nu de redder in nood voor PSG na een heerlijke aanval van City. Mahrez zet bijna de kroon op het werk met een knap schot, maar Hakimi kan de bal nog net wegkoppen.



17' eerste helft, minuut 17. Ondanks duidelijk buitenspel mag Neymar toch oprukken in de zestien. Hij komt niet verder dan een flauw schotje en uiteindelijk wordt er toch gefloten voor buitenspel.

14' eerste helft, minuut 14. City begon het best aan de wedstrijd, maar intussen heeft PSG het commando toch enigszins overgenomen. Ederson is weliswaar nog niet op de proef gesteld.

12' eerste helft, minuut 12.

9' eerste helft, minuut 9. Neymar heeft even ruimte aan het halve maantje, maar trapt de bal tegen Walker aan. PSG lijkt wel wakker geschud door de grote doelkans voor City.

6' eerste helft, minuut 6. Kimpembe voorkomt vroege tegengoal! PSG ontsnapt aan een vroege tegengoal op een vrije trap van Mahrez. Navas is geklopt op de kopbal van Rodri, maar Kimpembe kan de bal nog net voor de doellijn wegwerken. Mahrez probeert het vanuit een scherpe hoek in de herneming, Navas werkt de bal in corner. Hier komen de bezoekers goed weg.



4' eerste helft, minuut 4. PSG begint wat nonchalant aan de wedstrijd, met onnodig balverlies. Pochettino ziet het ook en maakt misbaar aan de zijlijn.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. PSG brengt de wedstrijd tegen Manchester City op gang. Kan het de Engelse topclub van de koppositie in Groep A verdrijven?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:30 vooraf, 20 uur 30. De scenario's voor City en PSG. Manchester City is zeker van zijn plek in de 1/8e finales als het vanavond niet verliest van PSG of als Club er niet in slaagt Leipzig te verslaan. Houdt het de 3 punten thuis tegen Messi en co dan is City zeker van groepswinst. PSG gaat door naar de volgende ronde als het City opnieuw verslaat. Ook een gelijkspel kan volstaan, maar dan mag Club niet winnen tegen Leipzig. Zelfs een nederlaag kan kwalificatie opleveren als ook Club Brugge onderuit gaat.



PSG gaat door naar de volgende ronde als het City opnieuw verslaat. Ook een gelijkspel kan volstaan, maar dan mag Club niet winnen tegen Leipzig. Zelfs een nederlaag kan kwalificatie opleveren als ook Club Brugge onderuit gaat.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Revanche voor nederlaag? Bij Manchester City hebben ze nog wat recht te zetten na de heenwedstrijd in het Parc des Princes. PSG hield eind september de punten thuis met een 2-0-overwinning. Lionel Messi scoorde toen zijn allereerste goal voor de Parijse topclub.

20:27 Een jubileummatch voor Kylian Mbappé. vooraf, 20 uur 27. Een jubileummatch voor Kylian Mbappé

20:21 vooraf, 20 uur 21. Geen Verratti en Wijnaldum bij PSG. PSG kan vanavond niet rekenen op de geblesseerden Wijnaldum en Verratti. Vooral de afwezigheid van de Italiaanse middenvelder is een aderlating, in de heenwedstrijd tegen City (2-0-winst voor PSG) was hij één van de absolute uitblinkers. Paredes en Herrera moeten de leemte invullen op het Parijse middenveld, terwijl Navas in doel de voorkeur krijgt op Donnarumma. Vooraan rekent Pochettino op de klasse van Messi, Neymar en Mbappé



Paredes en Herrera moeten de leemte invullen op het Parijse middenveld, terwijl Navas in doel de voorkeur krijgt op Donnarumma. Vooraan rekent Pochettino op de klasse van Messi, Neymar en Mbappé

20:14 vooraf, 20 uur 14. City zonder KDB, Foden en Grealish. Bij City voert Pep Guardiola 3 wijzigingen door ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Everton. Dias, Zintsjenko en Mahrez komen in de basis. Laporte en Palmer verhuizen naar de bank, terwijl Foden niet wedstrijdfit is. De Bruyne ontbreekt nog steeds na zijn coronabesmetting, Grealish ligt nog in de lappenmand met een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg.



De Bruyne ontbreekt nog steeds na zijn coronabesmetting, Grealish ligt nog in de lappenmand met een blessure die hij opliep bij de nationale ploeg.

20:03 vooraf, 20 uur 03. City en PSG strijden voor kwalificatie. In de poule van Club Brugge staat vanavond ook de kraker tussen Manchester City en PSG op het menu. Beide topclubs kunnen zich vanavond verzekeren van een plek in de 1/8e finales. Bij City ontbreekt Kevin De Bruyne na zijn coronabesmetting. Volg het duel hier vanaf 21u.

20:03 - Vooraf Vooraf, 20 uur 03