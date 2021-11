Jesus bezorgt City groepswinst, ook PSG door naar de 1/8e finales

Manchester City verzekert zich met een 2-1-zege van groepswinst, een slap PSG stoot als tweede in Groep A ook door naar de 1/8e finales. Mbappé bracht PSG verrassend op voorsprong, maar Sterling en Jesus zetten orde op zaken.

De wedstrijd bloedt langzaam dood. Het is wachten op het laatste fluitsignaal.

Veel lijkt er niet meer in de tank te zitten bij PSG. De bezoekers geven niet de indruk dat ze het tij nog kunnen keren. City houdt de touwtjes stevig in handen.

Na een stevige misser van Neymar slaat City nog eens toe met een heerlijke aanval. Bernardo Silva legt de bal goed terug op Jesus en die maakt er in één tijd 2-1 van. Kan PSG nog reageren?

75'

