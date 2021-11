PSG gaat zonder Lionel Messi op zoek naar een nieuwe CL-zege tegen Leipzig

De Duitsers hebben vanavond dan ook minstens een gelijkspel nodig om te blijven hopen minstens de derde plek in groep A. Over enkele weken staat dan een rechtstreekse confrontatie tussen Leipzig en Club op het programma nadien ontvangen de Duitsers op de slotspeeldag nog Man City.

vooraf, 20 uur 10. Cruciale match voor Club en Leipzig. Vooraf leek het een onmogelijke opdracht, maar Club Brugge staat er nog steeds bijzonder goed voor om Europees te overwinteren. Blauw-zwart heeft momenteel een voorsprong van 4 punten op directe concurrent Leipzig. De Duitsers hebben vanavond dan ook minstens een gelijkspel nodig om te blijven hopen minstens de derde plek in groep A. Over enkele weken staat dan een rechtstreekse confrontatie tussen Leipzig en Club op het programma nadien ontvangen de Duitsers op de slotspeeldag nog Man City. .

vooraf, 20 uur 04. Geen Messi. PSG moet het vanavond doen zonder zijn veelbesproken zomertransfer Lionel Messi. De Argentijn is niet helemaal fit en laat het tripje naar Duitsland dus aan zich voorbijgaan. Wel is er opnieuw een basisplaats voor Mbappé en Hakimi. Ook Wijnaldum mag terug starten, hij moet samen met Gueye en Danilo Pereira zorgen voor meer evenwicht in het elftal. .

vooraf, 09 uur 47. No Messi, no problem? Club Brugge moet vandaag hopen dat RB Leipzig geen punten kan sprokkelen tegen Paris Saint Germain. Onze landgenoten kunnen voor die opdracht niet rekenen op Lionel Messi. De Argentijn blijft met een hamstring- en knieblessure thuis. Toch beslaat zijn afwezigheid niet meteen een krater in het spel van PSG, volgens de Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum. "Elk team met Messi erbij is sterker. Maar "Leo" moet zich momenteel nog wat aanpassen. Het verschil vandaag, met of zonder hem, is niet zo groot." Ook Jesse Marsch, de coach van RBL, weet dat het gevaar bij de tegenstander vanuit meerdere hoeken kan komen: "Het collectief van PSG is niet beperkt tot één speler. Het wordt een bijzonder moeilijke opgave om vandaag iets uit de brand te slepen." .