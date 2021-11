LIVE: Wijnaldum (2x) loodst hyperefficiënt PSG nog voor rust voorbij Leipzig

Fase per fase

Fase per fase

57' tweede helft, minuut 57. Leipzig neemt het heft weer in handen. Laimer komt tussen een bos PSG-verdedigers terecht en raakt ook nog behoorlijk ver tot Marquinhos goed ingrijpt. De bezoekers laten de teugels wat vieren. . Leipzig neemt het heft weer in handen. Laimer komt tussen een bos PSG-verdedigers terecht en raakt ook nog behoorlijk ver tot Marquinhos goed ingrijpt. De bezoekers laten de teugels wat vieren.

53' tweede helft, minuut 53. Mbappé over. De tegenprikken van PSG zijn zo enorm gevaarlijk. Di Maria is vertrokken en bereikt via enkele stationnetjes Mbappé, het schot van de Fransman gaat (te) hoog over. . Mbappé over De tegenprikken van PSG zijn zo enorm gevaarlijk. Di Maria is vertrokken en bereikt via enkele stationnetjes Mbappé, het schot van de Fransman gaat (te) hoog over.

52' tweede helft, minuut 52. Leipzig laat het na om op gelijke hoogte komen! Zowel Gueye als Kimpembe geven de bal heel nonchalant cadeau, maar zowel Nkunku als Haidara kunnen niet profiteren. . Leipzig laat het na om op gelijke hoogte komen! Zowel Gueye als Kimpembe geven de bal heel nonchalant cadeau, maar zowel Nkunku als Haidara kunnen niet profiteren.

50' Blessure. Mukiele heeft zich pijn gedaan na een sliding en heeft verzorging nodig. Henrichs is begonnen aan een intensievere opwarming. . tweede helft, minuut 50. Blessure Mukiele heeft zich pijn gedaan na een sliding en heeft verzorging nodig. Henrichs is begonnen aan een intensievere opwarming.

48' tweede helft, minuut 48. De voet van Gulacsi. De start van deze tweede helft is gezapig, maar Di Maria maakt er wel bijna 1-3 van. De Argentijn is aan de aandacht van Simakan ontsnapt en komt alleen voor Gulacsi, de Hongaar heeft nog een knappe voetveeg in huis. Di Maria stond ook een half metertje buitenspel. . De voet van Gulacsi De start van deze tweede helft is gezapig, maar Di Maria maakt er wel bijna 1-3 van. De Argentijn is aan de aandacht van Simakan ontsnapt en komt alleen voor Gulacsi, de Hongaar heeft nog een knappe voetveeg in huis. Di Maria stond ook een half metertje buitenspel.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. We zijn begonnen aan het tweede deel van deze bijzonder fijne wedstrijd. Leipzig-coach Marsch voert wel een wissel door, Orban gaat naar de kant voor Haidara. . Start tweede helft We zijn begonnen aan het tweede deel van deze bijzonder fijne wedstrijd. Leipzig-coach Marsch voert wel een wissel door, Orban gaat naar de kant voor Haidara.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:50 rust, 21 uur 50. Rust. Rust in Leipzig! PSG gaat met een zeer gevleide 1-2-voorsprong rusten. Leipzig begon aan een waanzinnig tempo aan de wedstrijd. Nkunku scoorde al vroeg, Silva hoopte te verdubbelen maar trapte een strafschop op Donnarumma. Nadien knokte PSG zich in de wedstrijd. Wijnaldum maakte uit het niets gelijk op aangeven van Mbappé en op slag van rust deed de Nederlander dat kunstje nog eens over: 1-2. Leipzig moet aan de bak. . Rust Rust in Leipzig! PSG gaat met een zeer gevleide 1-2-voorsprong rusten. Leipzig begon aan een waanzinnig tempo aan de wedstrijd. Nkunku scoorde al vroeg, Silva hoopte te verdubbelen maar trapte een strafschop op Donnarumma. Nadien knokte PSG zich in de wedstrijd. Wijnaldum maakte uit het niets gelijk op aangeven van Mbappé en op slag van rust deed de Nederlander dat kunstje nog eens over: 1-2. Leipzig moet aan de bak.

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij RB Leipzig, Amadou Haidara erin, Willi Orban eruit wissel Willi Orban Amadou Haidara

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Mbappé scoort niet. Net voor het laatste fluitsignaal van deze eerste helft is daar een eerste keer Mbappé. De Fransman is veel te snel voor zijn landgenoot Simakan, maar trapt dan op Gulacsi. Zo'n kansen laat Mbappé normaal gezien niet liggen. . Mbappé scoort niet Net voor het laatste fluitsignaal van deze eerste helft is daar een eerste keer Mbappé. De Fransman is veel te snel voor zijn landgenoot Simakan, maar trapt dan op Gulacsi. Zo'n kansen laat Mbappé normaal gezien niet liggen.

45' Toegevoegde tijd. Er komen nog 3 minuten bij. . eerste helft, minuut 45. Toegevoegde tijd Er komen nog 3 minuten bij.

45' eerste helft, minuut 45. Leipzig is aangedaan en speelt de bal nu rustig rond. De Duitsers kenden een uitstekende eerste helft, maar lieten zelf de kansen liggen. Aan de overkant had Wijnaldum veel minder nodig. . Leipzig is aangedaan en speelt de bal nu rustig rond. De Duitsers kenden een uitstekende eerste helft, maar lieten zelf de kansen liggen. Aan de overkant had Wijnaldum veel minder nodig.

40' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 40 door Georginio Wijnaldum van Paris Saint-Germain. 1, 2. goal RB Leipzig Paris Saint-Germain 58' 1 2

40' Toch doelpunt! Het doelpunt van Wijnaldum gaat toch door! PSG staat op van slag na rust op voorsprong. Wat een bijzonder pijnlijk verdict voor Leipzig. . eerste helft, minuut 40. Toch doelpunt! Het doelpunt van Wijnaldum gaat toch door! PSG staat op van slag na rust op voorsprong. Wat een bijzonder pijnlijk verdict voor Leipzig.