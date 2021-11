Stijlbreuk bij Brugge? "We zullen het langer gesloten houden", aldus Mignolet

Deze keer lijkt Club Brugge een iets conservatiever plan in te bouwen. "We zullen het morgen iets langer gesloten moeten houden dan 2 weken geleden. We kregen thuis op het einde enkele kansen, daar gaan we morgen opnieuw vol voor", vertelde Simon Mignolet.

vooraf, 09 uur 31. Stijlbreuk bij Club Brugge. Hoe kraak je de code van Pep Guardiola? Club Brugge trok vorige keer de kaart van een hoog blok met constante pressing. Dat plannetje ging al snel in rook op toen Joao Cancelo na 30 minuten de ban brak. Het werd nog 1-5. Deze keer lijkt Club Brugge een iets conservatiever plan in te bouwen. "We zullen het morgen iets langer gesloten moeten houden dan 2 weken geleden. We kregen thuis op het einde enkele kansen, daar gaan we morgen opnieuw vol voor", vertelde Simon Mignolet. .

13:58

vooraf, 13 uur 58. Hendry: "Lessen getrokken uit heenwedstrijd". Club Brugge verloor met 1-5 tegen Manchester City, maar hoopt op verplaatsing beter te doen. "Manchester City is een van de beste of misschien wel de beste ploeg ter wereld", zegt Jack Hendry. "Het is een kans voor Club om naam te maken in Europa." "Hopelijk kunnen we de fans trots maken met een goede prestatie. De heenwedstrijd was ontgoochelend. Het was een harde les, maar we hebben er lessen uit getrokken en dat willen we morgen tonen." "De druk ligt bij City, want zij zijn de topfavoriet. Wij hebben niets te verliezen. We hebben al getoond dat we op dit niveau een resultaat kunnen halen. We willen vooral een goede prestatie neerzetten." .