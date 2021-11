De Ketelaere houdt Dost op de bank, De Bruyne niet in basiself van City

20:09 vooraf, 20 uur 09. Met de stadsderby in het achterhoofd. Manchester City leed afgelopen zaterdag thuis tegen Crystal Palace zijn tweede competitienederlaag. Na 10 speeldagen staat City derde in de Premier League, op 5 punten van leider Chelsea. Komende zaterdag wacht voor City de stadsderby tegen United op Old Trafford. Weinig verrassend dat Pep Guardiola dus toch enkele spelers rust gunt. Naast De Bruyne zet hij ook Dias en Jesus op de bank. Stones, Gündogan en Mahrez zijn hun vervangers. . Met de stadsderby in het achterhoofd Manchester City leed afgelopen zaterdag thuis tegen Crystal Palace zijn tweede competitienederlaag. Na 10 speeldagen staat City derde in de Premier League, op 5 punten van leider Chelsea.



De Bruyne bankzitter bij thuisploeg. Pep Guardiola stelt Kevin De Bruyne - zoals verwacht - niet op van bij de aftrap. Bernardo Silva neemt zijn positie over, naast Gundogan en Rodri. Voorin moet Club Brugge opnieuw de snelheid van Mahrez, Foden vrezen. Jack Grealish mag in de thuiswedstrijd een gesel zijn voor de Brugse defensie met zijn flukse dribbels.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Club Brugge moet nieuwe afstraffing vermijden in Manchester. Club Brugge moet nieuwe afstraffing vermijden in Manchester

Verwachte elf bij Club. Philippe Clement houdt vast aan zijn type-elftal en laat nagenoeg hetzelfde team opdraven in Manchester. Ruud Vormer vervangt Eder Balanta op het middenveld. Sowah, thuis tegen City nog in de basis, ruimt plaats voor Mechele. Man in vorm Bas Dost moet plaatsnemen op de bank, want Charles De Ketelaere en Noa Lang starten in de punt.

09:45 De Ketelaere en co maakten gisteren al kennis met het heilige gras van City. vooraf, 09 uur 45. De Ketelaere en co maakten gisteren al kennis met het heilige gras van City.

Stijlbreuk bij Club Brugge. Hoe kraak je de code van Pep Guardiola? Club Brugge trok vorige keer de kaart van een hoog blok met constante pressing. Dat plannetje ging al snel in rook op toen Joao Cancelo na 30 minuten de ban brak. Het werd nog 1-5. Deze keer lijkt Club Brugge een iets conservatiever plan in te bouwen. "We zullen het morgen iets langer gesloten moeten houden dan 2 weken geleden. We kregen thuis op het einde enkele kansen, daar gaan we morgen opnieuw vol voor", vertelde Simon Mignolet.

14:39 vooraf, 14 uur 39. Hendry: "Vorige match was een harde les voor ons". Hendry: "Vorige match was een harde les voor ons"

We zijn gemotiveerd om een beter resultaat te halen. Het is altijd een ontgoocheling om te verliezen, maar we krijgen nu een kans om het goed te maken. Jack Hendry.

Hendry: "Lessen getrokken uit heenwedstrijd". Club Brugge verloor met 1-5 tegen Manchester City, maar hoopt op verplaatsing beter te doen. "Manchester City is een van de beste of misschien wel de beste ploeg ter wereld", zegt Jack Hendry. "Het is een kans voor Club om naam te maken in Europa." "Hopelijk kunnen we de fans trots maken met een goede prestatie. De heenwedstrijd was ontgoochelend. Het was een harde les, maar we hebben er lessen uit getrokken en dat willen we morgen tonen." "De druk ligt bij City, want zij zijn de topfavoriet. Wij hebben niets te verliezen. We hebben al getoond dat we op dit niveau een resultaat kunnen halen. We willen vooral een goede prestatie neerzetten."



Elke Champions League-wedstrijd is speciaal, maar City wordt een ervaring. Hopelijk wordt het een speciale avond voor Club Brugge. Jack Hendry.

13:32 vooraf, 13 uur 32. Club Brugge vertrekt naar Manchester. Club Brugge vertrekt naar Manchester

17:39 vooraf, 17 uur 39. Champions League Club ondergaat wet van de sterkste tegen City, Vanaken scoort 5e keer op rij

Eder Balanta ontbreekt door een schorsing, José Izquierdo zit wel in de selectie na zijn afwezigheid van afgelopen zaterdag tegen STVV.

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Jack Grealish Opstelling Manchester City Ederson, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Jack Grealish

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Brandon Mechele, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Clinton Mata, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Noa Lang, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Brandon Mechele, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Clinton Mata, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Noa Lang, Charles De Ketelaere