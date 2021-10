Panenka van Messi bezorgt PSG gevleide zege tegen Leipzig

Na een aangename pot voetbal wint PSG met 3-2 van Leipzig. De Duitsers waren voor grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar een licht toegekende strafschop zorgde ervoor dat de bezoekers uiteindelijk met 0 punten achterblijven in groep A.

einde, 22 uur 56. EINDE. Na een aangename pot voetbal wint PSG met 3-2 van Leipzig. De Duitsers waren voor grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar een licht toegekende strafschop zorgde ervoor dat de bezoekers uiteindelijk met 0 punten achterblijven in groep A. .

Hoewel PSG de strafschop dan toch toegekend krijgt, blijft de 3-2 op het bord. Mbappé neemt plaats achter de bal, maar schiet wild over.

Hakimi gaat neer in de zestien, maar scheidsrechter Guida geeft geen kik. Toch roept de VAR de scheidsrechter nog eens naar het scherm. Krijgen we een 2e penalty voor PSG?

We krijgen nog 4 minuten toegevoegde tijd. Kan Leipzig de nederlaag nog vermijden?

tweede helft, minuut 71. Krijgen we nog een winnaar in Parijs? Met nog 20 minuten te spelen, kan het alvast nog alle kanten uit in het Parc des Princes. .