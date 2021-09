LIVE: Imponerend Club Brugge draait achterstand om in voorsprong in Leipzig

Een goal en een assist, Hans Vanaken bewijst nog maar eens zijn waarde voor Club Brugge. De thuissupporters lijken toch even van slag, Leipzig moet plots vol aan de bak.

eerste helft, minuut 43. Een goal en een assist, Hans Vanaken bewijst nog maar eens zijn waarde voor Club Brugge. De thuissupporters lijken toch even van slag, Leipzig moet plots vol aan de bak. .

Bij Leipzig moeten ze zich toch stilaan wat zorgen maken. Club is na bijna 40 minuten de betere ploeg. De thuisploeg begon heel fel en kon al vroeg de score openen, maar sindsdien is het een pak minder.

eerste helft, minuut 39. Bij Leipzig moeten ze zich toch stilaan wat zorgen maken. Club is na bijna 40 minuten de betere ploeg. De thuisploeg begon heel fel en kon al vroeg de score openen, maar sindsdien is het een pak minder. .

Lang mag de bal met een hoekschop nog eens voor doel gooien. De Ketelaere kopt aan de tweede paal goed terug, maar er is geen Club-speler voor doel. Club houdt minstens gelijke tred met Leipzig, dat zijn handen vol heeft met de Belgische landskampioen.

eerste helft, minuut 35. Club maakt het Leipzig lastig. Lang mag de bal met een hoekschop nog eens voor doel gooien. De Ketelaere kopt aan de tweede paal goed terug, maar er is geen Club-speler voor doel. Club houdt minstens gelijke tred met Leipzig, dat zijn handen vol heeft met de Belgische landskampioen. .

Leipzig komt nog eens piepen op een vrije trap van Szoboszlai. Poulsen krijgt te veel ruimte, maar hij kop de bal over.

eerste helft, minuut 29. Leipzig komt nog eens piepen op een vrije trap van Szoboszlai. Poulsen krijgt te veel ruimte, maar hij kop de bal over. .

Dit keer draait de goal check in het voordeel uit van Club! De treffer van Vanaken telt wel degelijk. Opnieuw Vanaken dus, net als tegen PSG pakt hij zijn goaltje mee. Club komt verdiend weer langszij!

Club komt gelijk! Dit keer draait de goal check in het voordeel uit van Club! De treffer van Vanaken telt wel degelijk. Opnieuw Vanaken dus, net als tegen PSG pakt hij zijn goaltje mee. Club komt verdiend weer langszij! . eerste helft, minuut 24.

Daar is De Ketelaere opnieuw. Hij zet zich door op links en krijgt de bal vanaf de achterlijn nog net tot bij Vanaken. Die knalt de gelijkmaker binnen, maar opnieuw wordt er gevlagd voor buitenspel. We krijgen weer een goal check van de VAR.

Gelijkmaker van Vanaken? Daar is De Ketelaere opnieuw. Hij zet zich door op links en krijgt de bal vanaf de achterlijn nog net tot bij Vanaken. Die knalt de gelijkmaker binnen, maar opnieuw wordt er gevlagd voor buitenspel. We krijgen weer een goal check van de VAR. . eerste helft, minuut 23.

21'

Mata mikt op Gulacsi. De Ketelaere blijft indruk maken. Hij haalt de achterlijn en krijgt de bal tot bij Mata. Die haalt in één tijd uit, maar opnieuw staat Gulacsi pal. Een doelpunt had het sowieso niet opgeleverd, want De Ketelaere wordt opnieuw afgevlagd voor buitenspel. . eerste helft, minuut 21.