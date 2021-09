Club Brugge is in Leipzig: "Hopen resultaat van tegen PSG hier te bevestigen"

13:10 vooraf, 13 uur 10. We hebben een goed resultaat tegen PSG gehaald en dat hopen we te bevestigen tegen Leipzig. Als we daar iets kunnen meegraaien, zou dat fantastisch zijn. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende. We hebben een goed resultaat tegen PSG gehaald en dat hopen we te bevestigen tegen Leipzig. Als we daar iets kunnen meegraaien, zou dat fantastisch zijn. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende

13:08 vooraf, 13 uur 08. Ze leunen kort aan bij het niveau van City en PSG. De spelers van die ploegen zijn wereldsterren, maar daarom niet altijd de beste ploeg. Ik denk dat Leipzig een heel sterke ploeg is, met enorm goede spelers, maar vooral ook als elftal. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende. Ze leunen kort aan bij het niveau van City en PSG. De spelers van die ploegen zijn wereldsterren, maar daarom niet altijd de beste ploeg. Ik denk dat Leipzig een heel sterke ploeg is, met enorm goede spelers, maar vooral ook als elftal. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende

13:06 vooraf, 13 uur 06. Leipzig is een Red Bull-ploeg: we hebben al tegen Salzburg gespeeld. Hun filosofie is duidelijk. De laatste jaren hebben ze al fantastische resultaten behaald. Ze hadden een moeilijke start, maar bij een ploeg met zoveel kwaliteiten kan het alle momenten keren. (Alludeert hij op 6-0 tegen Hertha, red). Mats Rits (Club Brugge) in Oostende. Leipzig is een Red Bull-ploeg: we hebben al tegen Salzburg gespeeld. Hun filosofie is duidelijk. De laatste jaren hebben ze al fantastische resultaten behaald. Ze hadden een moeilijke start, maar bij een ploeg met zoveel kwaliteiten kan het alle momenten keren. (Alludeert hij op 6-0 tegen Hertha, red) Mats Rits (Club Brugge) in Oostende

12:59 vooraf, 12 uur 59. Rits: "RB Leipzig is gewoon een fantastische ploeg, vooral een ploeg". Rits: "RB Leipzig is gewoon een fantastische ploeg, vooral een ploeg"

12:14 vooraf, 12 uur 14. We kijken weer uit naar een mooie wedstrijd in Europa. Het wordt wel een andere tegenstander dan PSG. Ik denk dat Leipzig ons iets minder zal laten voetballen. Laat ons hopen dat we opnieuw een goed resultaat halen. Simon Mignolet bij Club TV. We kijken weer uit naar een mooie wedstrijd in Europa. Het wordt wel een andere tegenstander dan PSG. Ik denk dat Leipzig ons iets minder zal laten voetballen. Laat ons hopen dat we opnieuw een goed resultaat halen. Simon Mignolet bij Club TV

12:08 vooraf, 12 uur 08. Club Brugge is naar Leipzig mét Vormer . Club Brugge speelt morgen zijn tweede groepsduel op het kampioenenbal bij RB Leipzig. Club opende heel goed met de 1-1 thuis tegen PSG, de Duitsers gingen met de billen bloot bij in Manchester (6-3). Club Brugge vertrok vanochtend vanuit de luchthaven van Oostende. Om 18.15u is er de persconferentie met coach Clement en Vanaken, om 19u de training. Ook mee naar Duitsland is Ruud Vormer, die niet speelde tegen PSG - een bittere pil, maar ook enkele duels miste met een opspelende achillespees. Voor het eerst in bijna 2 jaar mogen er nog eens uitsupporters mee naar een Europese uitmatch. Ongeveer 1.500 Club-fans maken de verplaatsing. . Club Brugge is naar Leipzig mét Vormer Club Brugge speelt morgen zijn tweede groepsduel op het kampioenenbal bij RB Leipzig. Club opende heel goed met de 1-1 thuis tegen PSG, de Duitsers gingen met de billen bloot bij in Manchester (6-3).



Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, Willi Orban, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Christopher Nkunku Opstelling RB Leipzig Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, Willi Orban, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Amadou Haidara, Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Christopher Nkunku

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Kamal Sowah, Charles De Ketelaere, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Kamal Sowah, Charles De Ketelaere, Noa Lang