Straks PSG-Manchester City: Messi, Neymar en Mbappé versus De Bruyne

vooraf, 11 uur 18. Lionel Messi is er opnieuw bij. Lionel Messi lijkt net op tijd fit voor de clash met het Manchester City van Josep Guardiola. De Argentijn zit alvast in de wedstrijdselectie voor de match van vanavond. Messi sukkelde de voorbije dagen met zijn knie na een duel met Lyon-verdediger Boateng op 19 september. De Argentijn miste daardoor de competitieduels met Metz en Montpellier. Ook Marco Verratti lijkt verlost van zijn knieperikelen. De Italiaan staat ook op de spelerslijst voor vanavond. .

11:16

vooraf, 11 uur 16. Conditioneel is hij in orde en hij is goed geëvolueerd. Hij is klaar om te spelen. PSG-coach Mauricio Pochettino over Lionel Messi.