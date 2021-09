PSG is in het land, Draxler: "Club Brugge speelt goed voetbal"

13:33 vooraf, 13 uur 33. Vol huis. Vandaag kreeg Club Brugge nog enkele kaarten ter beschikking om op de markt te gooien, tegen de middag waren die allemaal de deur uit. . Vol huis Vandaag kreeg Club Brugge nog enkele kaarten ter beschikking om op de markt te gooien, tegen de middag waren die allemaal de deur uit.

12:41 Daar zijn deze 2 dagen alleen de PSG-spelers en -entourage welkom. vooraf, 12 uur 41. Daar zijn deze 2 dagen alleen de PSG-spelers en -entourage welkom

12:40 PSG-bus is op weg naar het hotel Van der Valk in Oostkamp. vooraf, 12 uur 40. PSG-bus is op weg naar het hotel Van der Valk in Oostkamp

12:39 vooraf, 12 uur 39. Messimania: "Ik wil graag de wereldvedetten eens zien". Messimania: "Ik wil graag de wereldvedetten eens zien"

12:23 vooraf, 12 uur 23.

12:21 vooraf, 12 uur 21. MNM is geland. De privéjet van PSG is veilig geland op de luchthaven van Oostende na een vlucht van amper 18 minuten. . MNM is geland De privéjet van PSG is veilig geland op de luchthaven van Oostende na een vlucht van amper 18 minuten.

12:20 vooraf, 12 uur 20.

11:53 vooraf, 11 uur 53.

11:53 vooraf, 11 uur 53.

11:53 vooraf, 11 uur 53.

11:36 vooraf, 11 uur 36. PSG mist Verratti en Ramos met blessures, Di Maria en Gueye zijn geschorst. PSG heeft de kern voor de match tegen Club Brugge bekendgemaakt. Marco Verratti, die bij het voorbije interlandintermezzo zijn linkerknie blesseerde, is nog minstens 10 dagen out. Hij valt dus geblesseerd af, van Sergio Ramos (kuit) was al geweten dat hij niet fit zou zijn. Met Angel di Maria en Idrissa Gueye ontbreken nog 2 grote namen in de Parijse selectie, zij zijn geschorst voor het treffen van morgen. Messi, Neymar en Mbappé vertoeven zoals verwacht in de kern, wellicht is de primeur voor Club Brugge dat ze alle drie voor het eerst samenspelen in een wedstrijd. . PSG mist Verratti en Ramos met blessures, Di Maria en Gueye zijn geschorst PSG heeft de kern voor de match tegen Club Brugge bekendgemaakt. Marco Verratti, die bij het voorbije interlandintermezzo zijn linkerknie blesseerde, is nog minstens 10 dagen out. Hij valt dus geblesseerd af, van Sergio Ramos (kuit) was al geweten dat hij niet fit zou zijn.



Met Angel di Maria en Idrissa Gueye ontbreken nog 2 grote namen in de Parijse selectie, zij zijn geschorst voor het treffen van morgen.



Messi, Neymar en Mbappé vertoeven zoals verwacht in de kern, wellicht is de primeur voor Club Brugge dat ze alle drie voor het eerst samenspelen in een wedstrijd.

11:35 vooraf, 11 uur 35.

11:35 vooraf, 11 uur 35.

11:35 vooraf, 11 uur 35.

10:59 vooraf, 10 uur 59. PSG is onderweg, Club Brugge traint. Terwijl de Franse vedetten reizen, hebben de Club-spelers de schoenen aangebonden. Om 10.45 u. komen ze het trainingsveld op. Coach Philippe Clement met de glimlach. . PSG is onderweg, Club Brugge traint Terwijl de Franse vedetten reizen, hebben de Club-spelers de schoenen aangebonden. Om 10.45 u. komen ze het trainingsveld op. Coach Philippe Clement met de glimlach.

10:59 vooraf, 10 uur 59.

09:49 vooraf, 09 uur 49. In de Champions League zijn er alleen moeilijke matchen. Dat geldt ook voor Brugge, dat een team heeft dat goed voetbal brengt. We zullen ons goed voorbereiden, want die ploeg zit daar niet per toeval. We moeten op ons best zijn, zoals iedere keer. Julian Draxler (PSG). In de Champions League zijn er alleen moeilijke matchen. Dat geldt ook voor Brugge, dat een team heeft dat goed voetbal brengt. We zullen ons goed voorbereiden, want die ploeg zit daar niet per toeval. We moeten op ons best zijn, zoals iedere keer. Julian Draxler (PSG)

09:48 vooraf, 09 uur 48. Iedereen vertrekt vanaf nul in deze heel lastige competitie. We zullen er alles aan doen om door te stoten uit de poule. Dat zal zwaar zijn, maar iedereen in deze club heeft een droom. We kunnen niet wachten om eraan te beginnen. Julian Draxler (PSG). Iedereen vertrekt vanaf nul in deze heel lastige competitie. We zullen er alles aan doen om door te stoten uit de poule. Dat zal zwaar zijn, maar iedereen in deze club heeft een droom. We kunnen niet wachten om eraan te beginnen. Julian Draxler (PSG)

09:46 vooraf, 09 uur 46. Open training Club Brugge 10.45 u. Club Brugge traint vandaag in de voormiddag op het Basecamp in Knokke-Heist, de training is open voor het publiek. Om 14u is er de persconferentie op Jan Breydel met coach Philippe Clement en een speler. . Open training Club Brugge 10.45 u. Club Brugge traint vandaag in de voormiddag op het Basecamp in Knokke-Heist, de training is open voor het publiek. Om 14u is er de persconferentie op Jan Breydel met coach Philippe Clement en een speler.